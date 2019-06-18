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    Жизнь

    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин

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    <div class="sel_item">Джастин Бибер</div> - Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер

    Популярный артист проводит время в общении со своим наставником - пастором Карлом Ленцем

    25-летний поп-певец Джастин Бибер продолжает бороться с депрессией. Его друзья признались, что одной из причин болезни считается поспешная женитьба на 22-летней Хейли Бибер.

    Еще в феврале Бибер приехал в Канаду вместе с женой. Они побывали на боксерском поединке в Хобокене и встретились там с друзьями детства певца. Джастин совсем не счастлив в своем скоропалительном браке. Об этом заявил порталу RadarOnline один из приятелей звездного исполнителя.

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    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин
    Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин

    Друг певца рассказал, что во время боя Бибер казался расстроенным. После этого он по секрету признался, что переосмысливает случившееся в прошлом году. Тогда через пару месяцев после помолвки артист тайно женился на Хейли. «Он был действительно в депрессии и подверг сомнению свой брак», - пояснил инсайдер.

    Сейчас певец проводит время в Нью-Йорке. Там он общается со своим наставником - пастором Карлом Ленцем. Певец пытается «привести разум в порядок».

     

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