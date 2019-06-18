Джастин Бибер пожалел о поспешном браке с Хейли Болдуин



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Джастин Бибер

Популярный артист проводит время в общении со своим наставником - пастором Карлом Ленцем

25-летний поп-певец Джастин Бибер продолжает бороться с депрессией. Его друзья признались, что одной из причин болезни считается поспешная женитьба на 22-летней Хейли Бибер.

Еще в феврале Бибер приехал в Канаду вместе с женой. Они побывали на боксерском поединке в Хобокене и встретились там с друзьями детства певца. Джастин совсем не счастлив в своем скоропалительном браке. Об этом заявил порталу RadarOnline один из приятелей звездного исполнителя.

Друг певца рассказал, что во время боя Бибер казался расстроенным. После этого он по секрету признался, что переосмысливает случившееся в прошлом году. Тогда через пару месяцев после помолвки артист тайно женился на Хейли. «Он был действительно в депрессии и подверг сомнению свой брак», - пояснил инсайдер.

Сейчас певец проводит время в Нью-Йорке. Там он общается со своим наставником - пастором Карлом Ленцем. Певец пытается «привести разум в порядок».