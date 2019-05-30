Дженнифер Лопес рассказала, почему не спешит с организацией свадьбы



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

49-летняя певица и актриса призналась, что свадьба для нее нечто фундаментальное

В марте Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца от возлюбленного — 43-летнего бейсболиста и спортивного комментатора Алекса Родригеса. Теперь знаменитости готовится к свадьбе — правда, делают это в неспешном режиме.

Джей Ло в интервью изданию ET призналась, что они с будущим мужем не собираются торопиться с торжеством.

«Все идет хорошо. У нас очень много работы. Впереди нас ждет очень напряженный год. Нет никакой спешки. Мы смотрим на свадьбу как на что-то вечное и фундаментальное, поэтому хотим сделать все правильно и не спеша подготовиться», — рассказала звезда.

Свадьба знаменитостей состоится летом на Багамах. Джей Ло наденет платье Valentino. Они планируют потратить 50 тысяч долларов на торт. Сам банкет обойдется в 15 миллионов долларов.

Актриса также рассказала, что сейчас все ее силы уходят на подготовку юбилейного шоу It’s My Party — Дженнифер репетирует по 10 часов в сутки, чтобы сделать концерт действительно грандиозным.

Роман Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес начался два года назад. Однако знаменитости знакомы уже 14 лет. Когда они впервые встретились, певица была еще замужем за своим третим мужем Марком Энтони. От него Джей родила близнецов Масимилиана и Эмму. У Алекса также есть дети от предыдущего брака.

Алекс Родригес рассказал друзьям, что планировал сделать предложение возлюбленной почти полгода. Дженнифер Лопес, в свою очередь, призналась, что не ожидала получить обручальное кольцо.

Джерело: graziamagazine.ru