Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе



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Кристен Стюарт

Звезда порадовала новым выходом в свет

В Сеуле состоялся показ Chanel, гостями которого стали многие корейские знаменитости. Модное событие посетила и 29-летняя Кристен Стюарт.

Американская актриса выбрала для выхода дерзкий наряд. Звезда фильма «Сумерки» позировала в белой полупрозрачной блузке с глубоким декольте, кожаных шортах и ботфортах.

Стюарт дополнила образ многочисленными украшениями, но больше всего внимания привлек оригинальный макияж актрисы.

Кристен осветлила брови, а глаза выделила темно-зелеными тенями и салатовыми стрелками. Еще одним ярким акцентом стал разноцветный маникюр.