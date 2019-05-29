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    Жизнь

    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе

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    Кристен Стюарт - Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Кристен Стюарт

    Звезда порадовала новым выходом в свет

    В Сеуле состоялся показ Chanel, гостями которого стали многие корейские знаменитости. Модное событие посетила и 29-летняя Кристен Стюарт.

    Американская актриса выбрала для выхода дерзкий наряд. Звезда фильма «Сумерки» позировала в белой полупрозрачной блузке с глубоким декольте, кожаных шортах и ботфортах.

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    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе
    Сбрила брови: звезда «Сумерек» удивила дерзким бьюти-образом на модном показе

    Стюарт дополнила образ многочисленными украшениями, но больше всего внимания привлек оригинальный макияж актрисы.

    Кристен осветлила брови, а глаза выделила темно-зелеными тенями и салатовыми стрелками. Еще одним ярким акцентом стал разноцветный маникюр.

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