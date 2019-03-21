  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джессика Симпсон стала мамой в третий раз

    • Розсилка
    <span>Джессика Симпсон</span> - Джессика Симпсон стала мамой в третий раз
    Джессика Симпсон

    Популярная певица родила дочь

    Девочка, которая стала третьим ребенком певицы, появилась на свет 19 марта и получила имя Берди Мэй, как и было объявлено ранее. Радостной новостью знаменитость поделилась в соцсети.

    Счастливы представить Берди, -написала Джессика под снимком, на котором ее старшая дочь держит новорожденную за руку.

    Напомним, за отца малышки - бывшего игрока футбольной команды NFL Эрика Джонсона, Симпсон вышла замуж в 2014 году. Пара воспитывает двоих детей - 7-летнюю дочь Максвелл Дрю и 5-летнего сына Эйса.


    Читайте також
    знаменитости дети звезд певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ