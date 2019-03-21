Джессика Симпсон стала мамой в третий раз



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Джессика Симпсон

Популярная певица родила дочь

Девочка, которая стала третьим ребенком певицы, появилась на свет 19 марта и получила имя Берди Мэй, как и было объявлено ранее. Радостной новостью знаменитость поделилась в соцсети.

Счастливы представить Берди, -написала Джессика под снимком, на котором ее старшая дочь держит новорожденную за руку.

Напомним, за отца малышки - бывшего игрока футбольной команды NFL Эрика Джонсона, Симпсон вышла замуж в 2014 году. Пара воспитывает двоих детей - 7-летнюю дочь Максвелл Дрю и 5-летнего сына Эйса.