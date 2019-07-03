Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты



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Бритни Спирс instagram.com/britneyspears/

Не все читатели поддержали звезду

37-летняя певица Бритни Спирс похвасталась, что похудела на два килограмма за последние несколько дней. Она поделилась подробностями диеты, которой придерживается.

Поп-звезде необходимо тщательно следить за здоровьем. Она до сих пор восстанавливается после проблем с психикой, от которых стремилась избавиться в клинике. Держаться в форме ей помогают физические упражнения и правильный рацион.

Судя по указаниям, стресс помогают снять клубника, бананы и груши. Проблемы с памятью устраняют гранаты, виноград и свекла. А при диабете нужно есть шпинат, сельдерей и морковь.

«У меня слабые глаза, стресс, астма и головные боли ‍‍‍ Так что эта таблица очень сильно помогла мне с этими проблемами… и моим весом!» – призналась Спирс в Instagram.

Не все читатели поддержали звезду. «В этой таблице просто перечислены все овощи, известные человечеству», – со скептицизмом отозвался один из поклонников певицы. Но другие заметили, что опубликованные Спирс советы – часть системы здорового питания.