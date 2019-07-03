  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты

    • Розсилка
    <p>Бритни Спирс</p> <p>instagram.com/britneyspears/</p> - Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты

    Бритни Спирс

    instagram.com/britneyspears/

    Не все читатели поддержали звезду

    37-летняя певица Бритни Спирс похвасталась, что похудела на два килограмма за последние несколько дней. Она поделилась подробностями диеты, которой придерживается.

    Поп-звезде необходимо тщательно следить за здоровьем. Она до сих пор восстанавливается после проблем с психикой, от которых стремилась избавиться в клинике. Держаться в форме ей помогают физические упражнения и правильный рацион.

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    Бритни Спирс раскрыла секреты своей диеты
    instagram.com/britneyspears/

    Судя по указаниям, стресс помогают снять клубника, бананы и груши. Проблемы с памятью устраняют гранаты, виноград и свекла. А при диабете нужно есть шпинат, сельдерей и морковь.

    «У меня слабые глаза, стресс, астма и головные боли ‍‍‍ Так что эта таблица очень сильно помогла мне с этими проблемами… и моим весом!» – призналась Спирс в Instagram.

    Не все читатели поддержали звезду. «В этой таблице просто перечислены все овощи, известные человечеству», – со скептицизмом отозвался один из поклонников певицы. Но другие заметили, что опубликованные Спирс советы – часть системы здорового питания.

     Читайте также: Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото
    знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ