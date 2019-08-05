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    Жизнь

    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре

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    <p>Эд Ширан</p> <p>instagram.com/teddysphotos/</p> - Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре

    Эд Ширан

    instagram.com/teddysphotos/

    Скромняга Эд поздравил себя и своих поклонников более чем скромно

    24 мая во Франции тур Эда Ширана превысил рекорд посещаемости, который ранее поставили U2: на его концерты во время тура The Divide пришло 7 315 970 человек. Предыдущий рекорд U2 был установлен 20 июля 2011 года – 7,3 миллиона человек.

    Кроме того, гастроли Эда стали еще и самыми кассовыми в мире: музыкант пополнил состояние на 736 миллионов долларов. Тур The Devide длится уже два с половиной года, и он не закончился - Ширану осталось отыграть еще 12 концертов на сегодняшний день. К слову, билеты на шоу артиста были в среднем ниже, чем на шоу U2.

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    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    Эд Ширан установил мировой рекорд, заработав $736 миллионов в туре
    instagram.com/teddysphotos/

    Ширан поздравил себя и своих поклонников более чем скромно: «Сегодня узнал, что тур The Devide побил рекорд U2 и стал самым посещаемым за всю историю. Спасибо каждому, кто пришел на концерт. Я никогда не забуду этого».

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