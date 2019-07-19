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    Жизнь

    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике

    • Розсилка
    <p>Екатерина Осадчая</p> <p>instagram.com/kosadcha</p> - Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике

    Екатерина Осадчая

    instagram.com/kosadcha

    Звезда порадовала поклонников новым фото

    Популярная светская обозревательница Екатерина Осадчая показала, как отдыхает с семьей в Одессе. В рамках обязательной программы летнего отдыха, звезда решила порадовать своих фанатов снимком в купальнике.

    На своей странице в Instagram телеведущая разместила фото, на котором выходит из Черного моря в черном купальнике, демонстрируя стальной пресс и стройные ноги.

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    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
    instagram.com/kosadcha

    Однако интересно, что в солнечной фотографией ведущая решила поразмышлять о грядущих парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

    «Может и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, который происходит вокруг», - подписала фото Екатерина.

    Поклонники звезды также отметили ее стройную фигуру, о чем заявили в комментариях к фото.

    «Ого фигурка, спорт леди», «Красавица, вы Катя», «Роскошная фигура», - писали подписчики ведущей.

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    знаменитости телеведущая
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