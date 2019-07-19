Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике



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Екатерина Осадчая instagram.com/kosadcha

Звезда порадовала поклонников новым фото

Популярная светская обозревательница Екатерина Осадчая показала, как отдыхает с семьей в Одессе. В рамках обязательной программы летнего отдыха, звезда решила порадовать своих фанатов снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram телеведущая разместила фото, на котором выходит из Черного моря в черном купальнике, демонстрируя стальной пресс и стройные ноги.

Однако интересно, что в солнечной фотографией ведущая решила поразмышлять о грядущих парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

«Может и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, который происходит вокруг», - подписала фото Екатерина.

Поклонники звезды также отметили ее стройную фигуру, о чем заявили в комментариях к фото.

«Ого фигурка, спорт леди», «Красавица, вы Катя», «Роскошная фигура», - писали подписчики ведущей.



