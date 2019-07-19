Екатерина Осадчая засветила невероятную фигуру в купальнике
Екатерина Осадчая
instagram.com/kosadcha
Звезда порадовала поклонников новым фото
Популярная светская обозревательница Екатерина Осадчая показала, как отдыхает с семьей в Одессе. В рамках обязательной программы летнего отдыха, звезда решила порадовать своих фанатов снимком в купальнике.
На своей странице в Instagram телеведущая разместила фото, на котором выходит из Черного моря в черном купальнике, демонстрируя стальной пресс и стройные ноги.
Однако интересно, что в солнечной фотографией ведущая решила поразмышлять о грядущих парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.
«Может и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, который происходит вокруг», - подписала фото Екатерина.
Поклонники звезды также отметили ее стройную фигуру, о чем заявили в комментариях к фото.
«Ого фигурка, спорт леди», «Красавица, вы Катя», «Роскошная фигура», - писали подписчики ведущей.