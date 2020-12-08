Экс-девушка Чендлера из «Друзей» рассказала, как актер гонял ее беременную за наркотиками

Женщина пояснила, что на тот момент она находилась на пятом месяце беременности

Американо-канадский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья», отправлял бывшую возлюбленную Кейти Эдвардс за наркотиками. Об этом она сообщила в интервью изданию The Sun.

Женщина пояснила, что на тот момент она находилась на пятом месяце беременности. Артист просил ее забирать запрещенные вещества у дилера, убеждая ее, что полиция не станет останавливать беременную. Эдвардс утверждает, что не употребляла наркотики вместе с бывшим возлюбленным, однако соглашалась выполнять его просьбы, так как хотела помочь ему.

«Мы открывали сумку, и иногда там были таблетки и кокаин, иногда героин и крэк. Это было похоже на шведский стол — никогда не знаешь, что получишь», — рассказала Эдвардс. Она добавила, что со временем ее отношения с актером стали токсичными. Она не могла сказать ему «нет» в ответ на его просьбы.

Несмотря на события, которые происходили в 2011-м году, женщина отметила, что Перри — забавный и легкий в общении человек. По ее словам, сейчас он сумел побороть свою зависимость и обрел счастье в новых отношениях.

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