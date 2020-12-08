  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)

    • Розсилка
    Актер шотландского происхождения Сэм Хьюэн - Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Актер шотландского происхождения Сэм Хьюэн

    В десятку также вошли Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис

    Титул самого сексуального артиста года по версии Just Jared забрал актер шотландского происхождения Сэм Хьюэн. Напомним, он приобрел известность благодаря сериалу «Чужестранка». Хьюэн набрал 914 тысяч голосов пользователей Сети.

    Второе место в рейтинге занял Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший в фильме «После». На третьем месте звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

    В десятку также вошли Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харингтон и Гарри Стайлс.

    Сэм Хьюэн — шотландский актер театра, кино и телевидения. Сэм родился 30 апреля 1980 года, Нью Галлоуэй. За свою актерскую карьеру снимался в таких фильмах и сериалах, как: «Короткие моменты» (2001), «Город на реке» (2002—…), «Очень британский секс-скандал» (2007), «Врачи» (2000—…), «Первый свет» (2010), «Эмульсия» (2014), «Чужестранка» (2014—…), «Когда гаснут звезды» (2016) и другие. В 2010-2012 годах был лицом шотландского светлого пива. Сегодня Хьюэн продолжает свою актерскую карьеру и занимается общественной деятельностью.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)
    Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: знаменитости кино самые сексуальные актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies