Как выглядит самый сексуальный актер 2020 года Сэм Хьюэн (фото)

В десятку также вошли Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис

Титул самого сексуального артиста года по версии Just Jared забрал актер шотландского происхождения Сэм Хьюэн. Напомним, он приобрел известность благодаря сериалу «Чужестранка». Хьюэн набрал 914 тысяч голосов пользователей Сети.

Второе место в рейтинге занял Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший в фильме «После». На третьем месте звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

В десятку также вошли Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харингтон и Гарри Стайлс.

Сэм Хьюэн — шотландский актер театра, кино и телевидения. Сэм родился 30 апреля 1980 года, Нью Галлоуэй. За свою актерскую карьеру снимался в таких фильмах и сериалах, как: «Короткие моменты» (2001), «Город на реке» (2002—…), «Очень британский секс-скандал» (2007), «Врачи» (2000—…), «Первый свет» (2010), «Эмульсия» (2014), «Чужестранка» (2014—…), «Когда гаснут звезды» (2016) и другие. В 2010-2012 годах был лицом шотландского светлого пива. Сегодня Хьюэн продолжает свою актерскую карьеру и занимается общественной деятельностью.

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