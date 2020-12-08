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    Шоу-биз

    Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии

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    Модель Даша Астафьева - Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    Модель Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva

    Артистка очаровала фанов смелой фотосессией

    Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева взбудоражила воображение фанатов откровенной фотосессией.

    В своем Инстаграме звезда опубликовала серию снимков, на которых предстает в смелом образе. На фото Даша позирует в серебристом мини-платье, лакированных ботфортах и с эффектным украшением на голове.

    Интересно, что наряд Астафьевой игриво, якобы невзначай, обнажил ее соски. Автором горячих снимков выступила фотограф Ольга Малинина.

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    Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии
    instagram.com/da_astafieva

    Подписчики страницы Даши поделились, что увидев эти фотографии в своей ленте они вообще забыли, что делали и чем занимались.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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