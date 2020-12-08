Даша Астафьева показала больше дозволенного в откровенной фотосессии

Артистка очаровала фанов смелой фотосессией

Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева взбудоражила воображение фанатов откровенной фотосессией.

В своем Инстаграме звезда опубликовала серию снимков, на которых предстает в смелом образе. На фото Даша позирует в серебристом мини-платье, лакированных ботфортах и с эффектным украшением на голове.

Интересно, что наряд Астафьевой игриво, якобы невзначай, обнажил ее соски. Автором горячих снимков выступила фотограф Ольга Малинина.

Подписчики страницы Даши поделились, что увидев эти фотографии в своей ленте они вообще забыли, что делали и чем занимались.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.