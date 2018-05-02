Анна Седокова сделала сенсационное заявление

По словам певицы, экс-супруг Максим Чернявский и его бабушка пытаются забрать у нее младшую дочь Монику. В откровенном интервью изданию «Антенна» Анна Седокова призналась, что бывший муж хочет забрать у нее дочь и лишить родительских прав. На протяжении восьми месяцев, Седокова может общаться с дочерью только



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Анна Седокова

Анна Седокова сделала сенсационное заявление

По словам певицы, экс-супруг Максим Чернявский и его бабушка пытаются забрать у нее младшую дочь Монику.

В откровенном интервью изданию «Антенна» Анна Седокова призналась, что бывший муж хочет забрать у нее дочь и лишить родительских прав. На протяжении восьми месяцев, Седокова может общаться с дочерью только по телефону, а все встречи проходят в присутствии посторонних.

«Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти её в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключён пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я её не отдам. На меня обрушились система, самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!» — отметила Анна.

Сейчас все заработанные деньги артистка тратит на оплату адвокатов: борьба за дочь длится уже восемь месяцев. Но Анна уверена, что ей удастся победить: «Я решила впервые рассказать об этом, потому, что хочу дать силы всем женщинам, которые находятся в подобных ситуациях. Молчать нельзя, как бы страшно ни было!». А буквально пару часов назад артистка опубликовала совместный снимок с детьми в соцсети и написала: «Я очень долго боялась и молчала, а потом просто устала бояться. Любовь победит. Я верю. И молюсь каждый день. Мы будем вместе. Мамуся, Алина, Моника и Гектор!».

Фанаты Седоковой поддерживают певицу в комментариях и всячески подбадривают. «Анечка, вы большой пример всем мамочкам! Любуюсь вами, отношением к деткам. Верьте в лучшее! Скоро все будет так, как желаете вы!», «Вспомните что пережили Орбакайте, Жасмин и с кем сейчас дети ? Так что все временно-дети растут и все само сглаживается», - пишут фолловеры в соцсети.



