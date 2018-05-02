Сейчас все заработанные деньги артистка тратит на оплату адвокатов: борьба за дочь длится уже восемь месяцев. Но Анна уверена, что ей удастся победить: «Я решила впервые рассказать об этом, потому, что хочу дать силы всем женщинам, которые находятся в подобных ситуациях. Молчать нельзя, как бы страшно ни было!».
А буквально пару часов назад артистка опубликовала совместный снимок с детьми в соцсети и написала:
«Я очень долго боялась и молчала, а потом просто устала бояться. Любовь победит. Я верю. И молюсь каждый день. Мы будем вместе. Мамуся, Алина, Моника и Гектор!».
Фанаты Седоковой поддерживают певицу в комментариях и всячески подбадривают.
«Анечка, вы большой пример всем мамочкам! Любуюсь вами, отношением к деткам. Верьте в лучшее! Скоро все будет так, как желаете вы!», «Вспомните что пережили Орбакайте, Жасмин и с кем сейчас дети ? Так что все временно-дети растут и все само сглаживается», - пишут фолловеры в соцсети.