Национальная опера Украины: лучшие спектакли мая

В течение месяца любителей оперы ждут постановки «Фауста», «Кармен», «Буратино», а также ряд других спектаклей

Майский репертуар Национальной оперы Украины на май порадует театралов разного возраста и поклонников различных жанров. В рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире» зрители встретятся с солисткой Венской оперы Ольгой Бессмертной, которая, в Украине будет петь впервые. Она исполнит партию Маргариты в опере «Фауст».

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В течение месяца любителей оперы ждут постановки «Фауста», «Кармен», «Буратино», а также ряд других спектаклей

Майский репертуар Национальной оперы Украины на май порадует театралов разного возраста и поклонников различных жанров. В рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире» зрители встретятся с солисткой Венской оперы Ольгой Бессмертной, которая, в Украине будет петь впервые. Она исполнит партию Маргариты в опере «Фауст».

Давняя любимица столичной публики Елена Белкина в этот раз готовит премьерную роль - Кармен в одноименной опере Ж.Бизе. Ко дню Европы в Украине состоится концерт Gala Europa с участием итальянских и украинских исполнителей. Настоящим подарком для почитателей французской классики станет концерт французской вокальной музыки Gala de France.

Не остались вне поля зрения и малыши. Именно для них – балетное представление «Буратино», которое возвращается в репертуар театра, пишет «Главком».

Ольга Бессмертная

4 мая - опера «Фауст» (Ш.Гуно)

В прошлом году в репертуар театра вернулась опера «Фауст», поставленная более 10 лет назад, итальянским режиссером Марио Корради. Обновленная постановка не перестает покорять сердца меломанов. Но кроме оригинального режиссерского взгляда на классику, опера «Фауст» стала своеобразной площадкой, где происходят дебюты и создаются удачные тандемы. Так, молодой солист театра, тенор Валентин Дытюк впервые исполнил партию Фауста, а в роли Мефистофеля выступил его маститый коллега - бас Тарас Штонда. В итоге эти солисты создали в котором соединились опыт корифея и упорство молодости.

В этот раз «Фауст» презентует зрителям в роли Маргариты блестящую солистку Венской оперы Ольгу Бессмертную, приглашенную в рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире». Оперная карьера Ольги стремительно пошла в гору после того, как в 2011 году единогласным решением жюри под председательством Доминика Мейера она была признана победительницей одного из самых престижных вокальных конкурсов «Новые голоса – 2011» (Neue Stimmen 2011), который проходит в Германии. В начале сезона 2012-2013 она дебютировала на фестивале Бетховена в Бонне концертом из произведений классиков.

Лирическое сопрано Ольги поражает хрустально чистым тембром и элегантностью. Кроме роскошного голоса, певица обладает еще и уникальным актерским даром. Это удивительное сочетание качеств - голоса, красоты, артистизма и характера - позволяет каждый раз покорять требовательную публику. Свобода исполнения, вокальная утонченность и эмоциональность певицы создает особенную, доверчивую атмосферу энергетики ее таланта. Сегодня Ольга Бессмертная желанная солистка в разных театрах, ее творческий график расписан до конца 2018 года. Но на протяжении своего звездного восхождения певица мечтала получить приглашение и из Украины. И вот ее мечта сбылась.

Творческая группа, которая осуществила возобновление постановки: дирижер - Алла Кульбаба, режиссер - Николай Третьяк, хормейстер - Александр Тарасенко, балетмейстер - Виктор Яременко, сценография - Андрея Злобина, костюмы - Анны Ипатьевой.

«Фауст»

19 мая – концерт Gala Europa

Ко дню Европы в Украине Национальная опера Украины, Посольство Италии в Украине и Итальянский институт культуры в Украине подготовили Международный художественный проект Gala Europa при участии итальянских и украинских звезд музыкального искусства. Этот проект основан в 2015 году Никола Франко Баллони.

Известный дипломат, профессор, по инициативе которого в Украине состоялись разнообразные культурологические акции, в одном из интервью отметил: «Я горжусь тем, что сегодня культурная дипломатия является одним из ключевых инструментов внешней политики Италии, ее визитной карточкой, представленной традициями, историей и культурой».

В программе концерта – произведения классических и современных композиторов разных наций Европы: Л.Бетховена, А.Моцарта, Дж. Россини, Н. Паганини, Дж.Пуччини, С.Монюшка, Ф.Легара, О.Респиги и др., а также премьерное исполнение произведений Антонио Ролла, Дариуса Мийо, Педро Итурральде.

В программе принимают участие: Гаэтано Ди Бакко (саксофон, Италия); Марко Мишанья (альт, Италия); София Соловий (сопрано, Украина – Италия); Ксения Бахритдинова (сопрано, Украина);

Сергей Магера (бас, Украина), Симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины.

Главный дирижер - Николай Дядюра. Главный хормейстер - Богдан Плиш.

Организатор - Национальная опера Украины. При поддержке: Министерства культуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Италии в Украине, Итальянского института культуры в Украине, Посольства Болгарии в Украине.

«Буратино»

20 мая - балет «Буратино» (Ю.Шевченко)

Национальная опера Украины расширяет репертуар для юных зрителей. В театре возобновляют балет Юрия Шевченко «Буратино». Эта светлая и веселая история по мотивам сказки Алексея Толстого не шла на сцене театра почти одиннадцать лет, поэтому в настоящее время будет восприниматься зрителями как премьера – считает балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов.

«Этот балет – о новых приключениях хорошо знакомого деревянного проказника. Удивительно, но симпатяга с длиннющим носом оказывается способным не только на хулиганские выходки, но и на настоящие поступки и чувства», - рассказывает Литвинов.

По сюжету, все действие сосредоточено в театре, где директором является Карабас Барабас, а мечтатель Папа Карло работает мастером по изготовлению и ремонту кукол. Вместе с Буратино и Мальвиной, которые убегают от своих преследователей, зрители попадают в бутафорскую мастерскую, костюмерную, наблюдают за уроком балета и репетициями.

«Эдакая реальность в сказке, или театр в театре – с куклами, которые больше похожи на настоящих актеров. Мы умышленно отказались от некоторых персонажей и связанных с ними сюжетных линий, а добро в нашей истории побеждает зло не путем расплаты, а благодаря волшебным превращениям, - объясняет Виктор Литвинов. - Классическая хореография сочетается с современными элементами балета, и часто граничит с настоящим трюкачеством». Но некоторые изменения все же в балетной постановке сделаны: ее решено было сократить, сделав оба действия несколько короче, что никоим образом не отразилось на сюжете, а скорее наоборот - балет стал более динамичным.

В свое время «Буратино» стал первым большим балетом для обладателя восьми «Киевских Пекторалей», композитора Юрия Шевченко. Произведение вышло живым, непринужденным и ярким. В частности, взрослым зрителям музыка время от времени подбрасывает шутливые сюрпризы.

Дирижировать оркестром будет Герман Макаренко, для которого одиннадцать лет тому назад этот балет стал дебютом в качестве дирижера-постановщика.

Авторы постановки надеются, что «Буратино» будет интересен для семейного просмотра, и удовольствие от сказки получат не только дети. В шутку, Виктор Литвинов расшифровывает это так: «Сказка для детей, а также для тех, кто никогда не повзрослеет и даже для тех, кто уже впал в детство». Поэтому есть все основания надеяться, что сказка для всей семьи займет достойное место в репертуаре театра.

27 мая - опера «Кармен» (Ж. Бизе)

3 марта 1873 года французская публика впервые познакомилась с одним из самых выдающихся музыкально-сценических произведений ХІХ века - оперой Жоржа Бизе «Кармен», либретто к которой написали Г. Мельяк и Л. Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Опера была принята публикой неоднозначно. Французская критика и публика были несколько шокированы «площадным» сюжетом оперы, появлением на сцене будничных событий, в которых участвовали представители низшей социальной среды.

Ж.Бизе до глубины души был поражен странным приемом оперы. Он четко осознавал, что создал шедевр и «Кармен» открывает новый этап в истории оперного искусства. Не дожив до признания своего шедевра, композитор покинул этот мир в 1875 году, когда ему было лишь 37.

Одним из первых среди именитых современников Ж. Бизе музыку «Кармен» оценил П.И.Чайковский. «Опера Бизе, - писал он, - шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено было более полно изобразить музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» станет самой популярной оперой в мире». И эти слова оказались пророческими.

В рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире» на роль Кармен приглашена солистка Елена Белкина. Она давно покорила сердца столичных меломанов, которые уже не раз имели возможность видеть Елену на сцене Национальной оперы Украины в операх «Золушка» и «Норма». В этот раз это дебют певицы - она впервые исполнит партию Кармен в одноименной опере. О своей новой роли Елена рассказывает: «Сейчас я влюблена в Кармен - после того, как исполнила эту партию прошлым летом на знаменитом оперном фестивале в Брегенце, на открытой плавучей сцене посреди Боденского озера перед семью тысячами зрителей. Кармен – это ошеломляющий сложный интересный образ, и я счастлива, что участвовала в этой необычной постановке, это был мой дебют в этой роли. Теперь я ее буду петь и в других театрах».

Главные партии исполняют: Сергей Скочеляс (Хозе, сержант), Ольга Нагорная (Микаела, невеста Хозе), Геннадий Ващенко (Эскамильо, тореадор), Богдан Тарас (Цунига, капитан), Михаил Киришев (Моралес, сержант), Александр Бойко (Данкайро, контрабандист), Юрий Аврамчук (Ремендадо, контрабандист), Ольга Матушенко (Мерседес, цыганка), Ольга Фомичова (Фраскита, цыганка).

В постановке участвует хор мальчиков муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого. Хормейстер - Аида Зайцева, заслуженная артистка Украины.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Владимир Кожухарь; режиссер-постановщик - Николай Кузнецов; художник-постановщик - Андрей Злобин; художник костюмов - Анна Ипатьева; хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов; балетмейстер-постановщик - Виктор Яременко; дирижер - Алла Кульбаба.

Елена Белкина

26 мая - Концерт французской вокальной музыки Gala de France

В рамках юбилейного сезона, продолжая эстафету культурологических мероприятий к 150-летию Национальной оперы Украины, впервые состоится концерт французской вокальной музыки Gala de France. В программе концерта: арии, увертюры, романсы, баллады из известных опер французских композиторов, которые прозвучат в исполнении солистов Национальной оперы, симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины. Д. Обер (увертюра к опере «Фра-дьяволо»); Ж. Массне (ария Манон из одноименной оперы; романс Вертера из одноименной оперы; гавот Манон из одноименной оперы; медитация из оперы «Таис»); Ж. Бизе (дуеэ Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга»); Л. Делиб (ария Лакме из одноименной оперы); Дж. Мейербер (ария Васко да Гама из оперы «Африканка»; ария Марселя из оперы «Гугеноты»); Ж. Оффенбах (баллада Гоффмана из оперы «Сказки Гоффмана»), а также К. Сен-Санс - ІІІ действие из оперы «Самсон и Далила».

Солисты: Наталья Николаишин, Валентин Дытюк, Ольга Фомичева, Дмитрий Иванченко, Игорь Евдокименко, Сусанна Чахоян, Дмитрий Кузьмин, Сергей Магера, Анжелина Швачка, Петр Приймак.

Дирижер - Николай Дядюра. Хормейстер - Богдан Плиш. Режиссер и распорядитель программы - Анатолий Соловьяненко.