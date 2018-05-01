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    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок

    Не успел пятый наследник на английский престол появиться на свет, как ему уже дарят первые подарки
    Малыш Луи Артур, третий сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, получил на днях от телеведущего Джеймса Кордена очаровательный подарок – 23-томное собрание сказок о кролике Питере английской писательницы Беатрис Поттер. Подарок обошелся Кордену в 540 фунтов и выбор его неслучаен, ведь ведущий сам озвучил главного персонажа в одноименном фильме
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    Джеймс Корден подарил сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма книги
    Джеймс Корден подарил сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма книги

    Не успел пятый наследник на английский престол появиться на свет, как ему уже дарят первые подарки

    Малыш Луи Артур, третий сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, получил на днях от телеведущего Джеймса Кордена очаровательный подарок – 23-томное собрание сказок о кролике Питере английской писательницы Беатрис Поттер.

    Подарок обошелся Кордену в 540 фунтов и выбор его неслучаен, ведь ведущий сам озвучил главного персонажа в одноименном фильме студии Disney.


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    Сам Джеймс, также как и Уильям, стал отцом в третий раз и прекрасно понимает, какие подарки будут уместны королевскому семейству. 

    В честь новорожденного в Лондоне основные достопримечательности окрасили в голубой цвет, королевская артиллерия дала 41 залпа из пушек, а в Википедии уже создана персональная страничка маленького принца.

    Напомним, что  23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. У пары родился очаровательный сын. Спустя несколько часов после родов, счастливые монархи вышли на крыльцо больницы Святой Марии и показали новорожденного малыша жителям Великобритании и репортерам, которые дежурили у входа на протяжении нескольких дней. 

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    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок
    Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый подарок

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