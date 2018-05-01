До сих пор не верю, что ты мой: Энрике Иглесиас растрогал сеть новым снимком с сыном

В декабре прошлого года певец удивил своих фанатов: у Энрике и Анны Курниковой родились близнецы

Малышей называли Люси и Николас. Новость о появлении деток на свет стала приятным сюрпризом, ведь никто не знал о том, что возлюбленная популярного артиста беременна. Счастливые родители почти сразу после рождения показали близнецов в Instagram, а теперь Энрике порадовал поклонников фото с подросшим сыном.



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Энрике Иглесиас

В декабре прошлого года певец удивил своих фанатов: у Энрике и Анны Курниковой родились близнецы

Малышей называли Люси и Николас.

Новость о появлении деток на свет стала приятным сюрпризом, ведь никто не знал о том, что возлюбленная популярного артиста беременна.

Счастливые родители почти сразу после рождения показали близнецов в Instagram, а теперь Энрике порадовал поклонников фото с подросшим сыном.

«Я до сих пор не могу поверить в то… что ты мой», — так прокомментировал снимок с сыном известный артист. Трогательный снимок собрал более 800 тысяч лайков и почти 12 тысяч восхищенных комментариев фолловеров.

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