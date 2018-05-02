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    Шоу-биз

    Сын Сергея Притулы стал барабанщиком у Дзидзьо

    Первое совместное выступление музыкантов состоялось во время съемок «СуперИнтуиции»
    Гениальный кулинар, юный режиссер и стилист от Бога. Кого только не пришлось отгадывать Славе Каминской из группы «НеАнгелы» и Дзидзьо на «СуперИнтуиции». Причем всеми незнакомцами были дети. И не просто дети, а дети звезд! Не обошлось в тусовке юных дарований без сына Сергея Притулы Дмитрия. Оказывается, парень –
    • Сьогодні, 13:32
    • Розсилка

    Первое совместное выступление музыкантов состоялось во время съемок «СуперИнтуиции»

    Гениальный кулинар, юный режиссер и стилист от Бога. Кого только не пришлось отгадывать Славе Каминской из группы «НеАнгелы» и Дзидзьо на «СуперИнтуиции». Причем всеми незнакомцами были дети. И не просто дети, а дети звезд! Не обошлось в тусовке юных дарований без сына Сергея Притулы Дмитрия. Оказывается, парень – крутой барабанщик!

     «Я учусь играть на барабанах в Школе рока. Барабанная установка есть у меня дома. Она особенная, электронная. И звук в наушниках слышу только я. Ведь представьте себе, если бы я играл дома на обычных барабанах, с нами бы ни один сосед не дружил», - рассказал юный барабанщик.

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    Сын Сергея Притулы стал барабанщиком у Дзидзьо
    Сын Сергея Притулы стал барабанщиком у Дзидзьо
    Сын Сергея Притулы стал барабанщиком у Дзидзьо
    Сын Сергея Притулы стал барабанщиком у Дзидзьо

     Кстати, к барабанному делу Притулу-младшего приобщил Притула-старший.

     «Знаете, почему Дима пошел именно на барабаны? Потому что я ему обьяснил, что гитаристы популярны только в школе, а потом самыми модними парнями становятся барабанщики. И когда на концертах в школе объявляют музыкантов, барабанщикам апллодируют больше всех», - от метил Сергей Притула.

      Слава Каминская тут же подтвердила слова ведущего «СуперИнтуиции». Ведь в их музыкальном коллективе барабанщик тоже самый популярный парень.

    Барабанщику Притуле на съемках «СуперИнтуиции» тоже много и долго аплодировали. Специально для зрителей он сыграл на барабанах, его преподаватель подыграл парню на басу, а Дзидзьо устроил вокальную импровизацию под такой аккомпанемент.

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