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    Эксперты назвали продукты для поддержания тонуса осенью

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    Эксперты назвали продукты для поддержания тонуса осенью

    Китайские медики назвали четыре продукта для поддержания здоровья осенью

    Китайские врачи назвали полезные свойства меда, рыбы, чая и фруктов, которые помогут избежать осенней простуды. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Sina.

    По словам специалистов, стакан воды с медом по утрам помогает поддержать тонус, оказывает увлажняющее действие на легкие, облегчает кашель, питает кожу и выводит из организма токсины.

    Снизить уровень холестерина поможет рыба, а восполнить недостаток жидкости в организме, урегулировать работу селезенки и желудка – чай.

    Также, по словам медиков, осенью следует есть больше груш и яблок. Они избавят от мокроты и обогатят организм витаминами. Особенно полезны фрукты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: здоровое питание фрукты продукты
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    Эксперты назвали продукты для поддержания тонуса осенью