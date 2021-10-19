Эксперты назвали продукты для поддержания тонуса осенью

Китайские медики назвали четыре продукта для поддержания здоровья осенью

Китайские врачи назвали полезные свойства меда, рыбы, чая и фруктов, которые помогут избежать осенней простуды. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Sina.

По словам специалистов, стакан воды с медом по утрам помогает поддержать тонус, оказывает увлажняющее действие на легкие, облегчает кашель, питает кожу и выводит из организма токсины.

Снизить уровень холестерина поможет рыба, а восполнить недостаток жидкости в организме, урегулировать работу селезенки и желудка – чай.

Также, по словам медиков, осенью следует есть больше груш и яблок. Они избавят от мокроты и обогатят организм витаминами. Особенно полезны фрукты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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