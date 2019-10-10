Как выбрать молоко: пять советов экспертов «Полезной программы»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Покупать молоко в сомнительной таре на рынке у неизвестного продавца – очень рискованно, так как там невозможно проверить его качество и соблюдение продавцами санитарных норм

Сегодня, 10 октября, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный молоку. Пастеризованное или домашнее? Животное или растительное? И вообще, можно ли его пить взрослым людям? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко, и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать молоко и в чем его польза для нашего здоровья.

1. Полезно ли молоко для взрослого человека?

Наталья Харченко, врач-гастроэнтеролог: »В молоке содержится целый комплекс полезных веществ: белки, витамины группы В и D, кальций, калий, фосфор, селен. Вместе с ним организм получает полезные жирные кислоты, набор из 10 незаменимых аминокислот, магний и цинк. Поэтому, если вы любите молоко и у вас нет лактозной недостаточности, которая сопровождается тошнотой и диареей, можно регулярно пить молоко.

Сейчас ведется множество споров о том, что взрослый человек в молоке не нуждается, так как с возрастом исчезают ферментные системы, которые его переваривают. По большей части это миф, связанный с понятием «вторичная лактозная недостаточность». Чаще всего она возникает у пожилых людей или может развиться на фоне других заболеваний, например, при воспалительных процессах или недостатке ферментов в кишечнике. Убирая первопричину, можно значительно улучшить переваривание молока. Еще лучше – перейти на кисломолочные продукты: йогурт, кефир, геролакт. Это поможет восполнить количество необходимого кальция в организме».

2. Может ли растительное молоко заменить животное и использоваться для диетического питания?

«Ни одно растительное молоко – овсяное, кокосовое, рисовое или миндальное – не заменит коровье или козье, – продолжает Наталья. – Растительное молоко – это вообще не молоко, а напиток. Мода на исключение из рациона животного молока уже давно не нова. Кто-то исключил его потребление из рациона из-за нехватки ферментов для переваривания, а кто-то – из-за неприятных ощущений после употребления. Но если вы отказываетесь от коровьего молока, то белок и кальций необходимо получать из других источников. Придется принимать дополнительно витамины и микроэлементы, а это химия. В продуктах существует особая связь между нутриентами, которую нельзя повторить ни в одной таблетке».

3. Есть ли в молоке антибиотики или болезнетворные бактерии?

Ярослав Поляков, товаровед: «Покупать молоко в сомнительной таре на рынке у неизвестного продавца – очень рискованно, так как там невозможно проверить его качество и соблюдение продавцами санитарных норм. А молоко от крупных производителей перед тем, как попасть на полки супермаркетов, проходит контроль качества на всех этапах: от состояния здоровья коров на фермах до химико-физических анализов состава. Прежде чем молоко попадает в наш стакан, его тщательно проверяют на каждом этапе производства, не менее пяти раз. И если оно не отвечает стандартам качества – в нем обнаружены антибиотики или болезнетворные бактерии – молоко утилизируют».

4. Что лучше выбрать: пастеризованное, ультрапастеризованное или парное?

Оксана Прокопенко, эксперт по качеству молочной продукции: »Лучше выбирать пастеризованное молоко со сроком хранения 7-10 дней. При пастеризации молоко подвергают обработке температурой 65 градусов в течение 30 минут, 75-79 градусов – 15-40 секунд, или 86 градусов – 8-10 секунд. Таким образом, молоко становится безопасным для здоровья человека с точки зрения отсутствия в нем болезнетворных бактерий, которые могут оказаться в сыром молоке. При этом, благодаря щадящей температурной обработке, состав витаминов и микроэлементов молока максимально приближен к сырому. Ультрапастеризация длится несколько секунд при температуре 135-145 градусов. При этом разрушается значительно большее количество полезных веществ, но срок хранения вырастает до 6 месяцев».

5. Как выбрать качественное молоко?

«Существует два способа фальсификации молока: развести его водой или сделать из немолочных продуктов – продолжает Оксана Прокопенко. – Поэтому, прежде всего, читайте этикетку. В составе должно быть молоко, а не дополнительные жиры, консерванты, стабилизаторы, которые могут быть добавлены для более длительного срока хранения. Ни в коем случае не приобретайте продукт на рынке в конце дня, а также тот, у которого целостность упаковки вызывает сомнения. Молоко и молочные продукты – самая благоприятная среда для развития вредных микроорганизмов, которые очень опасны для здоровья».

Еще больше полезных советов о том, как правильно выбирать и использовать молоко в косметологии, лечении и быту – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»:

А завтра, 11 октября, в 10:00 смотрите на «Интере» выпуск «Полезной программы» о картофеле. В ХIX веке крестьяне на Руси называли картофель «чертовым яблоком», «земляной грушей», «репой дьявола», отказываясь его выращивать и есть. Но сегодня картофель завоевал весь мир. Большинство украинцев считает его вторым хлебом. Как понять, обрабатывалось ли растение «химией»? Какие блюда из картофеля самые полезные для здоровья? И можно ли похудеть на картофельной диете? Звездный гость программы – певец Анатолий Матвейчук.