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    Стало известно, какие продукты помогают от головной боли

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    Стало известно, какие продукты помогают от головной боли

    Грецкий орех – один из продуктов, который помогает справиться с мигренью

    Американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах питания, которые помогают справиться с головной болью. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

    По словам эксперта, ученые выяснили, что употребление омега-3 ненасыщенных жирных кислот сокращает интенсивность и частоту приступов мигрени. Самым простым и доступным источником кислот омега-3 является рыбий жир, они также содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах чиа и льна.

    Этим веществом очень богаты сардины, анчоусы, скумбрия, лосось, длинноперый тунец и форель. Чтобы ощутить эффект, их придется есть не реже двух-трех раз в неделю.

    Растительным заменителем рыбы для страдающих от головной боли могут служить молотые семена льна или чиа, содержащие больше омега-3-ненасыщенных жирных кислот на единицу веса, чем лосось. Диетолог рекомендует добавлять их в салаты, смузи и джем.

    Грецкие орехи — еще один продукт, который помогает справиться с мигренью. Помимо омега-3 кислот, они содержат магний, тоже способствующий уменьшению частоты и силы головной боли.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: здоровое питание продукты
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    Стало известно, какие продукты помогают от головной боли