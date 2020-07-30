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    Жизнь

    Королева Елизавета II научилась пользоваться приложением Zoom (видео)

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    Елизавета II с дочерью принцесоой Анной - Королева Елизавета II научилась пользоваться приложением Zoom (видео)
    Елизавета II с дочерью принцесоой Анной

    Опубликованы забавные кадры приобщения королевы к сети

    Королева Великобритании Елизавета II известна всему миру своим консерватизмом и скептическим отношением к современным технологиям, искренне считая, что разговор с глазу на глаз лучше любой онлайн-встречи.

    Но падениям коронавируса и вынужденная самоизоляция вынудили монаршую особу отойти от привычного протокола. Еще в начале июня Ее Величество вышла на связь через приложение Zoom c волонтерами и родственниками больных Covid-19. Тогда в видеоконференции принимала участие и ее единственная дочь принцесса Анна.

    Британские таблоиды с умилением обсуждают попавший в сеть видеоролик на котором хорошо виден  процесс обучения перед стартом видео-конференции. Его выложил в сеть редактор редактор ITV News Royal Крис Шип.

    «Вы всех видите? Там должно быть шесть человек», — говорит Анна.

    Когда Елизавета вторая отвечает, что видит только четверых, дочь справедливо замечает, «она тут не нужна». Мать прекрасно знает, как выглядит принцесса. Поклонники королевской семьи оценили юмористический подход к делу со стороны королевской семьи.

    Хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

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    знаменитости Королева Елизавета II
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