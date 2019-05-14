Элвиса Пресли обвинили в педофилии



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Кадр из фильма «Это случилось на Всемирной ярмарке» Фото: imdb

Автор биографии короля рок-н-рола сделал шокирующее заявление

В новой шокирующей биографии Элвиса Пресли автор Джоэл Уильямсон обвинил короля рок-н-ролла в педофилии. Книга поведает о гастрольных турах Элвиса и его сексуальных связях с подростками: по данным Уильямсона, точно известно о трех 14-летних девочках, чьей компанией наслаждался 22-летний Пресли в одном из своих туров. Такие истории якобы повторялись регулярно. Также автор упоминает случай, когда Элвис изменил своей 15-летней подруге с другой девушкой и срочно повез ее в больницу после того, как во время их близости порвался презерватив.

Пресли якобы всегда предпочитал несовершеннолетних, включая Присциллу Болье, которой на момент знакомства было 14 лет. По словам будущей Присциллы Пресли, Элвис не лишил ее невинности до свадьбы, но они занимались любовью другими способами. Уильямсон утверждает, что влечение музыканта к девушкам помладше усугубилось после смерти его матери в 1958 году: особенно его интересовали девственницы.

Джерело: Super