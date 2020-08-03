  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Премьер-министр Финляндии вышла замуж: свадебные фото

    • Розсилка
    Премьер-министр Финляндии&nbsp;Санна Марин - Премьер-министр Финляндии вышла замуж: свадебные фото
    Премьер-министр Финляндии Санна Марин
    instagram.com/sannamarin

    Пара вместе уже 16 лет

    В декабря 2019 года Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии. Она стала третьей женщиной на это посту, а заодно побила мировой рекорд, оказавшись самым молодым премьером во всем мире. Политик с нетерпением ждала окончания карантина, чтобы выйти замуж за своего избранника — футболиста Маркуса Райкконена.

    В Инстаграме Санна поделилась снимками с мероприятия. Она предпочла лаконичное молочно-белое платье и довольно сдержанный макияж. Жених тоже выглядел бесподобно. Интернет-пользователи буквально не могли оторвать глаз от этой прекрасной пары. Свадьба прошла в резиденции главы правительства. Приглашения на торжество получили родные и друзья молодоженов.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Премьер-министр Финляндии вышла замуж: свадебные фото
    Премьер-министр Финляндии вышла замуж: свадебные фото
    instagram.com/sannamarin

     «Вчера мы сказали друг другу о своем желании. Я счастлива и благодарна, что могу разделить свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы много видели и пережили вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга в радости и печали. Мы жили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери. Ты для меня единственный. Спасибо за то, что ты рядом со мной», — подписала кадры премьер-министр Финляндии.

    К слову, Санна и Маркус вместе уже 16 лет. За это время у них родилась дочь — сейчас девочке уже два года.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

     Читайте также: Девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей
    знаменитости фотография самые сексуальные шоу-бизнес премьер-министр свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ