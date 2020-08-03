Премьер-министр Финляндии вышла замуж: свадебные фото



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Премьер-министр Финляндии Санна Марин instagram.com/sannamarin

Пара вместе уже 16 лет

В декабря 2019 года Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии. Она стала третьей женщиной на это посту, а заодно побила мировой рекорд, оказавшись самым молодым премьером во всем мире. Политик с нетерпением ждала окончания карантина, чтобы выйти замуж за своего избранника — футболиста Маркуса Райкконена.

В Инстаграме Санна поделилась снимками с мероприятия. Она предпочла лаконичное молочно-белое платье и довольно сдержанный макияж. Жених тоже выглядел бесподобно. Интернет-пользователи буквально не могли оторвать глаз от этой прекрасной пары. Свадьба прошла в резиденции главы правительства. Приглашения на торжество получили родные и друзья молодоженов.

«Вчера мы сказали друг другу о своем желании. Я счастлива и благодарна, что могу разделить свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы много видели и пережили вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга в радости и печали. Мы жили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери. Ты для меня единственный. Спасибо за то, что ты рядом со мной», — подписала кадры премьер-министр Финляндии.

К слову, Санна и Маркус вместе уже 16 лет. За это время у них родилась дочь — сейчас девочке уже два года.

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