Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого

15 умилительных фотографий дружбы животных, глядя на которые сложно сдержать мимими

Животные во многом похожи на людей, в том числе и в возможности заводить себе друзей. Причем хвостатые не ограничиваются только своим видом и могут найти себе товарищей где угодно.

Коты и собаки легко уживаются не только друг с другом, но и с мышами, козлятами и даже слонами. И результатами таких отношений становятся умилительные фотографии пушистых друзей.

«Как должен был закончиться «Том и Джерри»», «У всех есть такой друг, который любит портить фотографии, «Товарищ всегда подставит теплый бок», «Пушистые друзья», «Дружбе различия не помеха, «Когда вы вместе и в радости, и в шалости», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.