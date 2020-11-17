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    Жизнь

    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого

    • Розсилка
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого

    15 умилительных фотографий дружбы животных, глядя на которые сложно сдержать мимими

    Животные во многом похожи на людей, в том числе и в возможности заводить себе друзей. Причем хвостатые не ограничиваются только своим видом и могут найти себе товарищей где угодно.

    Коты и собаки легко уживаются не только друг с другом, но и с мышами, козлятами и даже слонами. И результатами таких отношений становятся умилительные фотографии пушистых друзей.

    «Как должен был закончиться «Том и Джерри»», «У всех есть такой друг, который любит портить фотографии, «Товарищ всегда подставит теплый бок», «Пушистые друзья», «Дружбе различия не помеха, «Когда вы вместе и в радости, и в шалости», - комментируют фото пользователи сети.

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    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого
    Эти умилительных фото дружбы животных растопят сердце любого

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография курьез животные
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