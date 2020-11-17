Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)

Контраст между искусством ренессанса и скучной повседневной жизнью

Алексей Кондаков, украинский художник, который вставляет людей из классических картин в современный мир. Он размещает классические фигуры в метро, на рынках, в вагонах и многих других привычных для нас местах, но довольно необычных местах для полуобнаженных картин.

Его работы создают интересный контраст между нежным и экспрессивным искусством ренессанса и порой скучными и скучными сценариями повседневной жизни.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.