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    Курьез

    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)

    • Розсилка
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)

    Контраст между искусством ренессанса и скучной повседневной жизнью

    Алексей Кондаков, украинский художник, который вставляет людей из классических картин в современный мир. Он размещает классические фигуры в метро, на рынках, в вагонах и многих других привычных для нас местах, но довольно необычных местах для полуобнаженных картин.

    Его работы создают интересный контраст между нежным и экспрессивным искусством ренессанса и порой скучными и скучными сценариями повседневной жизни.

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    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)
    Что получится, если героев классических полотен перенесли в современный мир (фото)

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография искусство шутки курьез
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