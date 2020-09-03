  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)

    • Розсилка
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)

    Собрали для вас именно такие ужасные провалы, вызывающие желание ударить себя ладонью по лбу

    «Ну как вообще такое можно было придумать?» — примерно такие мысли возникают у каждого при виде отвратительных дизайнерских фейлов, которых в соцсетях с каждым днем появляется все больше. Некоторые из них неуместны, другие непрактичны, а есть те, которые лишены логики и какого-либо смысла. Мы собрали для вас именно такие ужасные провалы, вызывающие желание ударить себя ладонью по лбу.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)
    Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)

    «Не лучшая плитка для уборной», «Этот коврик словно атаковали муравьи», «Какая-то новая способность Человека-паука», «Надувной матрас или средство женской гигиены?», «Пожалуйста, не солите голубей», «Так выглядит пол в отеле, в котором мы остановились», «Не лучший выбор ковролина для ступенек», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото
    фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ