Идиотские дизайнерские решения, в которых абсолютно нет логики (фото)



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Собрали для вас именно такие ужасные провалы, вызывающие желание ударить себя ладонью по лбу

«Ну как вообще такое можно было придумать?» — примерно такие мысли возникают у каждого при виде отвратительных дизайнерских фейлов, которых в соцсетях с каждым днем появляется все больше. Некоторые из них неуместны, другие непрактичны, а есть те, которые лишены логики и какого-либо смысла. Мы собрали для вас именно такие ужасные провалы, вызывающие желание ударить себя ладонью по лбу.

«Не лучшая плитка для уборной», «Этот коврик словно атаковали муравьи», «Какая-то новая способность Человека-паука», «Надувной матрас или средство женской гигиены?», «Пожалуйста, не солите голубей», «Так выглядит пол в отеле, в котором мы остановились», «Не лучший выбор ковролина для ступенек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.