Этому 75-летнему стиляге позавидуют даже самые продвинутые модники (фото)

Поначалу дед не знал, что произошло, — он просто не понимал социальных сетей и самой идеи лайков и подписчиков

Модник перешел на уличный стиль после 70 и теперь ни о чем не жалеет. Теперь дедулю из Германии знают миллионы.

Все началось с одной безумной идеи. В конце 2016 года немец Янник Дифенбах jaadiee предложил своему дедушке, которому уже тогда было за 70, примерить его одежду. Пенсионер согласился. Сейчас старику 75 лет, и он — икона стиля для более чем миллиона своих подписчиков.

«Я спросил дедушку, не хочет ли он примерить мою одежду, и он согласился! Он оделся и выглядел суперкруто. Он и выглядел хорошо, и чувствовал себя комфортно. Поэтому мы сделали несколько снимков и загрузили их в Инстаграм», - рассказал Янник Дифенбах.

Все подписчики были просто в восторге от дедушки и просили новых фотографий. Так что семейный модный подряд решил не останавливаться. Так, старик родом из Словении совсем скоро захватил аккаунт jaadiee

Поначалу дед не знал, что произошло, — он просто не понимал социальных сетей и самой идеи лайков и подписчиков. Но месяцы шли, и люди начали узнавать его на улицах. Даже просили сфотографироваться с ним. Вот тогда он наконец и понял, что стал своего рода интернет-сенсацией

Стиль блогера со временем тоже трансформировался. Раньше он надевал стритвир (одежда уличного стиля) только для фотографий, но сейчас он не может выйти на улицу, не надев пару своих любимых кроссовок и модного худи

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Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.

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