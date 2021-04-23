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    Похудевшая звезда «Игры престолов» без бюстгальтера вызвала ажиотаж (фото)

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    25-летняя актриса Софи Тернер составила смелый образ, подчеркнувший ее фигуру - Похудевшая звезда «Игры престолов» без бюстгальтера вызвала ажиотаж (фото)

    25-летняя актриса Софи Тернер составила смелый образ, подчеркнувший ее фигуру

    instagram.com/sophiet/

    Актриса сериала «Игра престолов» похвасталась изящной талией, плоским животом и красивой грудью

    Папарацци подловили исполнительницу роли Сансы Старк в кафе-магазине Earthbar в Западном Голливуде. Они ходила на шопинг и ужинала в торговом центре. Лицо актрисы было скрыто под черной маской, но внимание привлекал ее откровенный образ.

    Звезда сериала «Игра престолов» выбрала для выхода белый топ в стиле 90-х, надев его на голое тело. Через светлую ткань виднелись очертания груди актрисы. Софи дополнила полуобнаженный верх оригинальными джинсами с высокой посадкой. Кроссовкам Тернер предпочла изящные босоножки, которые сочетались с ее сумкой по цвету.

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    Похудевшая звезда «Игры престолов» без бюстгальтера вызвала ажиотаж (фото)
    Похудевшая звезда «Игры престолов» без бюстгальтера вызвала ажиотаж (фото)
    Похудевшая звезда «Игры престолов» без бюстгальтера вызвала ажиотаж (фото)
    instagram.com/sophiet/

    Поклонники впервые за многие месяцы увидели Софи в облегающих вещах. После рождения дочери звезда предпочитала наряды свободного кроя. «Вау! Санса — красотка!», «Откровенно! Но Софи к лицу!», «Она выглядит круто без особых усилий — восторг!», «Софи Тернер так похудела! Обалдеть! Красотка!», «Худышка с красивой грудью!», «Талия тонюсенькая!» - написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости Игра престолов самые сексуальные актер шоу-бизнес
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