Похудевшая звезда «Игры престолов» без бюстгальтера вызвала ажиотаж (фото)

Актриса сериала «Игра престолов» похвасталась изящной талией, плоским животом и красивой грудью

Папарацци подловили исполнительницу роли Сансы Старк в кафе-магазине Earthbar в Западном Голливуде. Они ходила на шопинг и ужинала в торговом центре. Лицо актрисы было скрыто под черной маской, но внимание привлекал ее откровенный образ.

Звезда сериала «Игра престолов» выбрала для выхода белый топ в стиле 90-х, надев его на голое тело. Через светлую ткань виднелись очертания груди актрисы. Софи дополнила полуобнаженный верх оригинальными джинсами с высокой посадкой. Кроссовкам Тернер предпочла изящные босоножки, которые сочетались с ее сумкой по цвету.

Поклонники впервые за многие месяцы увидели Софи в облегающих вещах. После рождения дочери звезда предпочитала наряды свободного кроя. «Вау! Санса — красотка!», «Откровенно! Но Софи к лицу!», «Она выглядит круто без особых усилий — восторг!», «Софи Тернер так похудела! Обалдеть! Красотка!», «Худышка с красивой грудью!», «Талия тонюсенькая!» - написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.