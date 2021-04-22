Голливудские актеры, которые вынуждены платить гигантские алименты своим бывшим (фото)

Эдди Мерфи является одним из самых многодетных отцов Голливуда. И выплачивает немалые алименты – около 60 тысяч долларов ежемесячно

Неоднократные браки для знаменитостей – дело вполне обыденное. Вот только обходится это удовольствие порой слишком дорого.

Эдди Мерфи

Актер впервые женился в 1993 году, к тому времени у него с супругой уже было двое детей, рожденных до официальной регистрации брака. Кроме того, у Мерфи было еще двое детей, рожденных от разных женщин. В браке актер с супругой нажили еще троих детей. В 2006 году супруги развелись, и Эдди Мерфи стал встречаться с бывшей солисткой группы Spice Girls, которая также родила ему ребенка. Актер отказывался признавать отцовство до рождения малыша. После появления ребенка на свет ДНК-тест подтвердил отцовство Мерфи. В 2016 и 2018 годах у Эдди Мерфи родились девятый и десятый ребенок. Их матерью стала модель Пейдж Батчер.

Таким образом, Эдди Мерфи является одним из самых многодетных отцов Голливуда. И выплачивает немалые алименты – около 60 тысяч долларов ежемесячно. Сумма была бы более внушительной, актера спасает то, что шестеро из десяти его детей уже достигли совершеннолетия.

Джуд Лоу

У актера пятеро детей, трое из них рождены в законном браке, остальные появились после развода от разных девушек. В 2016 году СМИ сообщили, что актер близок к банкротству. Причина – щедрые алименты, которые он платит на своих детей. Общая сумма алиментов составляет более 150 тысяч фунтов в год, в пересчете на рубли это около 12 миллионов. При этом львиная доля этих средств достается четвертой дочери Софии. По решению суда актер выплачивает на ее содержание 6 тысяч фунтов ежемесячно, и это связано с низкими доходами мамы. При этом актер с дочерью практически не общается, хотя, по заверениям близких Софии, она – абсолютный ангел и почти копия своего звездного папы.

В 2019 году британский ловелас наконец остепенился. Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн, бизнес-психологе, и утверждает, что абсолютно счастлив и наконец обрел смысл жизни.

Том Круз

Голливудский актер был женат трижды, однако его единственной кровной дочерью является только Сури Круз, рожденная актрисой Кэти Холмс, его третьей женой. В браке с Николь Кидман у Тома не было детей, пара усыновила двух малышей. Сейчас Сури 13 лет, и она очень похожа на своего знаменитого отца. Ее содержание обходится актеру в 33 тысячи долларов ежемесячно, а вот общения между ними практически нет: при разводе Кэти по неизвестным причинам потребовала единоличной опеки над дочерью. Да и сам развод был довольно неожиданным. По всей вероятности, между супругами произошло что-то, о чем публике неизвестно. Кстати, одним из пунктов соглашения, подписанного Кэти и Томом при разводе, было условие, что Кэти никогда ничего не скажет плохого о бывшем муже.

Пол Маккартни

У экс-участника группы The Beatles четверо родных детей и одна приемная дочь. Первая жена музыканта, которую он горячо любил, скончалась от рака груди спустя 30 лет семейной жизни. Второй брак актера был кратковременным и неудачным, но на свет появилась дочь. В результате расторжения брака суд постановил Маккартни выплатить своей жене 24 миллиона фунтов. Кроме того, Маккартни обязался выплачивать бывшей семье 70 тысяч долларов алиментов в год до совершеннолетия дочери. В 2011 году Пол Маккартни женился в третий раз, и этот брак оказался удачнее предыдущего. В отличие от второй жены, третья супруга сэра Пола финансово состоятельна: она владеет крупной компанией, а дотошные журналисты даже разузнали, что ее состояние крупнее, чем состояние музыканта, которое, к слову, оценивается в миллиард долларов. Супруги вместе до сих пор и кажутся вполне счастливой парой.

Мел Гибсон

Несколько лет назад актер развелся со своей женой, с которой прожил в браке более тридцати лет и которая родила ему семерых детей. Как стало известно прессе, супруги начали жить раздельно задолго до официального развода. Причиной разрыва отношений, вероятно, стало новое увлечение Гибсона – российско-американская пианистка Оксана Гигорьева. Эта связь продолжалась недолго – красавица разорвала отношения после того, как актер жестоко избил ее. Однако она успела родить голливудской знаменитости дочь. Из-за последней и начались судебные разбирательства между Оксаной и Мелом. В итоге суд обязал Гибсона выплатить ей 60 тысяч долларов в качестве алиментов за последние 3 месяца и оплачивать дом, где она живет с ребенком. Дом принадлежит актеру, однако он требовал с Оксаны, проживающей в нем с их совместной дочерью, арендной платы. Ежемесячно Гибсон должен выплачивать 20 тысяч долларов на содержание дочери.

Вскоре после этого актера ждали новые судебные разбирательства. На этот раз с бывшей женой. По итогам судебных слушаний Гибсона обязали выплатить половину состояния экс-жене и детям. Кроме того, все будущие доходы актера также делятся пополам с бывшей супругой.

Однако Мел Гибсон не унывает. В 2017 году у него родился девятый ребенок от новой подруги – 26-летней писательницы Розалинды Росс. Самому Гибсону на момент рождения ребенка стукнул 61 год.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.