Фотограф показывает самобытную красоту матерей и детей со всего мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предлагаем вам ознакомиться с работами румынки, которыми она делится со своими подписчиками в Instаgram

Связь между матерью и ребенком является одной из самых сильных в природе. Мамы играют ключевую роль в воспитании и взрослении своих отпрысков. Фотограф из Румынии Михаэла Норок бросила все, чтобы отправиться в путешествие по миру и реализовать свой творческий потенциал.

В каждой стране девушка фотографирует матерей вместе с их детьми. Михаэла создала проект «Атлас красоты», в котором ей важно показать самобытность различных культур и запечатлеть на камеру невидимую нить, связывающую родителя и ребенка.

Предлагаем вам ознакомиться с работами румынки, которыми она делится со своими подписчиками в Instаgram.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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