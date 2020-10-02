  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)

    • Розсилка
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)

    Собрали фотографии, на которых запечатлены забавные моменты кражи

    Иногда домашние любимцы очень любят смаковать человеческой едой.

    Их предпочтения могут быть очень разными - от куска пиццы в цветной капусты или картофеля.

    И ситуация, когда кот или собака пытается украсть со стола или холодильника это лакомство - выглядит очень забавно.

    BoredPanda собрала фотографии, на которых запечатлены эти моменты кражи.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
    «Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)

    Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

    Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

     Читайте также: Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без лифчика показала красивую грудь
    фотография кот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies