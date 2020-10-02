«Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)



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Собрали фотографии, на которых запечатлены забавные моменты кражи

Иногда домашние любимцы очень любят смаковать человеческой едой.

Их предпочтения могут быть очень разными - от куска пиццы в цветной капусты или картофеля.

И ситуация, когда кот или собака пытается украсть со стола или холодильника это лакомство - выглядит очень забавно.

BoredPanda собрала фотографии, на которых запечатлены эти моменты кражи.

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