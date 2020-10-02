«Спалились»: домашние любимцы, которых поймали за кражей еды (фото)
Собрали фотографии, на которых запечатлены забавные моменты кражи
Иногда домашние любимцы очень любят смаковать человеческой едой.
Их предпочтения могут быть очень разными - от куска пиццы в цветной капусты или картофеля.
И ситуация, когда кот или собака пытается украсть со стола или холодильника это лакомство - выглядит очень забавно.
BoredPanda собрала фотографии, на которых запечатлены эти моменты кражи.
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