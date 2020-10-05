Эти забавные пассажиры доказывают, что метро — очень странное место



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Подземка — магнит для странных людей

Самый главный плюс поездок на метро — это возможность от души посмеяться, встретив довольно эксцентричных личностей или просто забавных попутчиков, которые зарядят вас хорошим настроением на весь оставшийся день. Именно так произошло с авторами данных фотографий.

Мы собрали для вас самые необычные и уморительные фото, которые доказывают, что подземка — магнит для странных людей.

«Когда утром встал не с той ноги», «Следующая станция — Иерусалим», «Кажется, у Джокера проблемы», «После трудного дежурства на улицах Зверополиса», «Когда предпочитаешь максимально свежий ужин», «Подготовка ко второй волне идет полным ходом» - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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