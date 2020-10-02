Самая красивая модель в мире облачила свое идеальное тело в трусики и латекс



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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид Фото: @savagexfenty

На снимке знаменитость позирует лежа на диване в окружении других манекенщиц

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, стала героиней рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне. Фотография появилась на странице марки в Instagram.

На снимке знаменитость позирует лежа на диване в окружении других манекенщиц. Она снялась в кружевном белье черного цвета и блестящих босоножках на каблуках, а также латексных чулках выше колена и длинных перчатках из того же материала. Волосы Хадид собраны в высокую прическу, а на глаза нанесен макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней — колье и крупные серьги.

Вместе с Хадид в съемках поучаствовали супермодель и актриса Кара Делевинь, а также диджей и манекенщица Су Джу. Отмечается, что кадры с фотосессии были опубликованы в качестве напоминания о предстоящем онлайн-показе Savage X Fenty, который состоится в пятницу, 2 октября. В шоу примут участие сама создательница марки, все героини рекламы, рэперша Лиззо, актриса Деми Мур и другие.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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