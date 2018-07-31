БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

San Diego Comic-Con International

В Сан-Диего проходит очередной Comic-Con — главный фестиваль гик-культуры, куда со всего мира ежегодно съезжаются фанаты комиксов, фильмов и сериалов

Любители мультипликационных и художественных фильмов, игр и комиксов наверняка с нетерпением ждали этого фейерверка событий, и San Diego Comic-Con International предоставил такую возможность. Из года в ход «сходка» персонажей становится все ярче, а костюмы — все оригинальнее, хотя каждый раз мы думаем — ну куда уже лучше.

San Diego Comic-Con International - это самое крупное собрание поклонников различного рода жанров, и проходит он ежегодно в Соединенных Штатах. Фишкой мероприятия является не только то, что ты можешь на время почувствовать себя в шкуре избранного героя, и познакомиться-пообщаться с такими же фанатами, но и кое-что иное.

Участники именно этого фестиваля могут первыми познакомиться с новыми трейлерами фильмов, сериалов, игр, а также посмотреть некоторые картины целиком — до их официального релиза, разумеется.

Каждый год San Diego Comic-Con International посещают сотни тысяч человек. Конечно, есть фестивали ещё более масштабные: Комикет, который проходит в Японии, и французский фестиваль комиксов, который проходит в Ангулеме. Но все же San Diego Comic-Con International считается очень атмосферным.

Какие же еще плюшки приготовлены для участников этого яркого действа? Это возможность приобрети коллекционные издания видеоигр, комиксов, карточных игр, посмотреть телесериалы, аниме, мангу, почитать литературу, комиксы — в общем прикоснуться ко всему тому, что данная публика любит.

Джерело: boredpanda.com