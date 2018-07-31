  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего

    • Розсилка
    San Diego Comic-Con International - БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    San Diego Comic-Con International

    В Сан-Диего проходит очередной Comic-Con — главный фестиваль гик-культуры, куда со всего мира ежегодно съезжаются фанаты комиксов, фильмов и сериалов

    Любители мультипликационных и художественных фильмов, игр и комиксов наверняка с нетерпением ждали этого фейерверка событий, и San Diego Comic-Con International предоставил такую возможность. Из года в ход «сходка» персонажей становится все ярче, а костюмы — все оригинальнее, хотя каждый раз мы думаем — ну куда уже лучше.

    San Diego Comic-Con International - это самое крупное собрание поклонников различного рода жанров, и проходит он ежегодно в Соединенных Штатах. Фишкой мероприятия является не только то, что ты можешь на время почувствовать себя в шкуре избранного героя, и познакомиться-пообщаться с такими же фанатами, но и кое-что иное.

    Участники именно этого фестиваля могут первыми познакомиться с новыми трейлерами фильмов, сериалов, игр, а также посмотреть некоторые картины целиком — до их официального релиза, разумеется.

    Каждый год San Diego Comic-Con International посещают сотни тысяч человек. Конечно, есть фестивали ещё более масштабные: Комикет, который проходит в Японии, и французский фестиваль комиксов, который проходит в Ангулеме. Но все же San Diego Comic-Con International считается очень атмосферным.

    1 з 78
    на весь екран згорнути
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего
    БДСМ-Дэдпул, Пупырка и Железный пес: лучшие косплеи с Comic-Con в Сан-Диего

    Какие же еще плюшки приготовлены для участников этого яркого действа? Это возможность приобрети коллекционные издания видеоигр, комиксов, карточных игр, посмотреть телесериалы, аниме, мангу, почитать литературу, комиксы — в общем прикоснуться ко всему тому, что данная публика любит.

     

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ