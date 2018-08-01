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    Шоу-биз

    Tayanna показала, как должна выглядеть «фантастическая женщина»

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    Tayanna - Tayanna показала, как должна выглядеть «фантастическая женщина»
    Tayanna

    Украинская певица представила тизер нового клипа

    Уже совсем скоро меломаны увидят на телеэкранах новый видеоклип украинской певицы Tayanna на украинском языке «Фантастична жінка».

    Автором слов и музыки выступила сама Tayanna, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин. 

    Сегодня же в сети был опубликован тизер деоклипа, который заинтриговал поклонников еще больше. На видео артистка запечатлена в стильном купальнике на песчаном берегу, который подчеркивает точеную фигуру Таянны.

    Ну а сама певица уверена - новая песня станет главным хитом этой осени.

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