Tayanna показала, как должна выглядеть «фантастическая женщина»



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Tayanna

Украинская певица представила тизер нового клипа

Уже совсем скоро меломаны увидят на телеэкранах новый видеоклип украинской певицы Tayanna на украинском языке «Фантастична жінка».

Автором слов и музыки выступила сама Tayanna, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

Сегодня же в сети был опубликован тизер деоклипа, который заинтриговал поклонников еще больше. На видео артистка запечатлена в стильном купальнике на песчаном берегу, который подчеркивает точеную фигуру Таянны.

Ну а сама певица уверена - новая песня станет главным хитом этой осени.

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