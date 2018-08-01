Tayanna показала, как должна выглядеть «фантастическая женщина»
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Tayanna
Украинская певица представила тизер нового клипа
Уже совсем скоро меломаны увидят на телеэкранах новый видеоклип украинской певицы Tayanna на украинском языке «Фантастична жінка».
Автором слов и музыки выступила сама Tayanna, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.
Сегодня же в сети был опубликован тизер деоклипа, который заинтриговал поклонников еще больше. На видео артистка запечатлена в стильном купальнике на песчаном берегу, который подчеркивает точеную фигуру Таянны.
Ну а сама певица уверена - новая песня станет главным хитом этой осени.
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