Главный «Мастер Шеф» страны трижды пытался покончить с собой

У ведущего были сложные отношения с отцом и старшим братом

Известный колумбийский шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво ошеломил признанием.

Знаменитость стал героем проекта #Сильный, где со слезами на глазах поделился, что трижды пытался покончить с собой. Эктор рассказал, что в детстве страдал от насмешек и давления отца и старшего брата. Будущая звезда часто плакал и неоднократно думал о суициде.

«Отцу нравилось насмехаться, издеваться над моим видом. Я был очень худым. И то, который я выглядел, как я двигался, как бегал в футбол, что бы я ни делал — всегда были насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи, которые у нас тогда происходили — это были худшие моменты в моей жизни. Я знал, что буду козлом отпущения. Я был в отчаянии, очень много плакал... Я не мог понять, почему это происходит. Почему так много давления? Я трижды пытался покончить с жизнью, я уже не хотел жить...», - поделился телекулинар.

Чтобы доказать отцу, что он сможет самостоятельно всего добиться, Эктор начал изучать кулинарию. Это дело приносила ему невероятное наслаждение и радость. С отцом ведущий не общался более 20 лет. Впрочем, однажды мужчина позвонил сыну, чтобы извиниться.

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