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    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера

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    <p>21-летняя британка Саффрон Дрюитт-Барлоу увлечена самосовершенствованием</p> <div></div> - Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера

    21-летняя британка Саффрон Дрюитт-Барлоу увлечена самосовершенствованием

    instagram.com/donbarrie/

    Дочь известного британского миллионера рассказала, что отец поощряет ее бьюти-трансформации

    21-летняя британка Саффрон Дрюитт-Барлоу — наследница бизнесмена с нетрадиционной ориентацией живет с ним во Флориде. Девушка уже пять лет колет филлеры в губы, чтобы сделать их более пухлыми. Она также прибегла к пластике груди и ягодиц. Отец Барри позитивно воспринял желание Саффрон выглядеть более эффектно и помог с финансами на реализацию ее целей. Стоимость процедур уже превысила 100 тысяч долларов.

    Дрюитт-Барлоу посетовала, что стала объектом нападок из-за недостаточно объемных форм. Британку травили сверстники, называя плоской. «Мне говорили: "Ты выглядишь как мальчик, у тебя грудь, как у моего брата. У тебя вообще нет груди, посмотри на свою плоскую грудь». Действительно злые и обидные вещи... Раньше бюст был крошечным, мне даже бра не надо было носить», — указала она.

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    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера
    instagram.com/donbarrie/

    Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

    «Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.

    Дочь гея подчеркнула, что тот сильно ее контролирует и пытался указывать врачам, что делать. «Папа был первым, кого я увидела, когда очнулась от наркоза. Я чувствовала себя хорошо и даже не думала, что все уже позади», — разоткровенничалась она.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес ЛГБТ новости
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