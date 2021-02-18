Скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера

Дочь известного британского миллионера рассказала, что отец поощряет ее бьюти-трансформации

21-летняя британка Саффрон Дрюитт-Барлоу — наследница бизнесмена с нетрадиционной ориентацией живет с ним во Флориде. Девушка уже пять лет колет филлеры в губы, чтобы сделать их более пухлыми. Она также прибегла к пластике груди и ягодиц. Отец Барри позитивно воспринял желание Саффрон выглядеть более эффектно и помог с финансами на реализацию ее целей. Стоимость процедур уже превысила 100 тысяч долларов.

Дрюитт-Барлоу посетовала, что стала объектом нападок из-за недостаточно объемных форм. Британку травили сверстники, называя плоской. «Мне говорили: "Ты выглядишь как мальчик, у тебя грудь, как у моего брата. У тебя вообще нет груди, посмотри на свою плоскую грудь». Действительно злые и обидные вещи... Раньше бюст был крошечным, мне даже бра не надо было носить», — указала она.

Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

«Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.

Дочь гея подчеркнула, что тот сильно ее контролирует и пытался указывать врачам, что делать. «Папа был первым, кого я увидела, когда очнулась от наркоза. Я чувствовала себя хорошо и даже не думала, что все уже позади», — разоткровенничалась она.

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