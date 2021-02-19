Палестинская модель в бикини восхитила мужчин (фото)

Модель снялась в эффектном бикини

25-летняя супермодель Белла Хадид предстала в белоснежном бикини, состоящем из гладкого топа в спортивном стиле и низких трусиков с завязками. В качестве аксессуаров звезда подиума подобрала золотые браслеты и массивное колье.

Звезда не стала собирать волосы и распустила их струиться по плечам. Инстадива отказалась от макияжа и показала свою природную красоту. Белла села за руль небольшого автомобиля прямо в купальнике.

Хадид продемонстрировала свое мастерство модели, позируя на камеру. Выгодный ракурс подчеркнул ее точеную фигуру. «Только что нашла это! Сейчас я не чувствую себя так, но как хорошо было!» — отметила Белла.

Поклонники оценили снимки звезды и не поскупились на теплые комментарии. «Выглядишь потрясно!», «Я в восторге от твоей фигуры!», «Белла, ты богиня красоты!», «Сексуальная красотка!», «Милашка с великолепной фигурой!», «Твое тело сводит меня с ума!», «Почему ты такая красивая!», «Шикарная девушка!», «Великолепная муза!», «Самая красивая из всех моделей!», «Очень горячая!», «Восхитительная девушка! Дразнишь!» — отметили мужчины.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

«Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.