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    Палестинская модель в бикини восхитила мужчин (фото)

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    <p>25-летняя супермодель Белла Хадид продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе</p> <div></div> - Палестинская модель в бикини восхитила мужчин (фото)

    25-летняя супермодель Белла Хадид продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе

    instagram.com/bellahadid

    Модель снялась в эффектном бикини

    25-летняя супермодель Белла Хадид предстала в белоснежном бикини, состоящем из гладкого топа в спортивном стиле и низких трусиков с завязками. В качестве аксессуаров звезда подиума подобрала золотые браслеты и массивное колье.

    Звезда не стала собирать волосы и распустила их струиться по плечам. Инстадива отказалась от макияжа и показала свою природную красоту. Белла села за руль небольшого автомобиля прямо в купальнике.

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    Палестинская модель в бикини восхитила мужчин (фото)
    Палестинская модель в бикини восхитила мужчин (фото)
    Палестинская модель в бикини восхитила мужчин (фото)
    instagram.com/bellahadid

    Хадид продемонстрировала свое мастерство модели, позируя на камеру. Выгодный ракурс подчеркнул ее точеную фигуру. «Только что нашла это! Сейчас я не чувствую себя так, но как хорошо было!» — отметила Белла.

    Поклонники оценили снимки звезды и не поскупились на теплые комментарии. «Выглядишь потрясно!», «Я в восторге от твоей фигуры!», «Белла, ты богиня красоты!», «Сексуальная красотка!», «Милашка с великолепной фигурой!», «Твое тело сводит меня с ума!», «Почему ты такая красивая!», «Шикарная девушка!», «Великолепная муза!», «Самая красивая из всех моделей!», «Очень горячая!», «Восхитительная девушка! Дразнишь!» — отметили мужчины.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

    Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

    «Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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