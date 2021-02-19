«Копия мамы». 16-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для модного глянца (фото)

Дева получила массу положительных отзывов за эту работу для глянца

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно завоевывает мир моды. Начав с рекламных кампаний итальянского бренда Dolce & Gabbana, девушка добралась до обложек популярных глянцевых журналов. Венсан Кассель поддерживает стремление Девы достичь уровня топ-модели и восхищается ее успехами.

instagram.com/deva.casselucci/

Юная манекенщица стала героиней нового номера испанской версии Harper's Bazaar. Девушка появилась на обложке, одетая в удлиненный блейзер в шашечку и облегающий топ. Модель работала над съемкой со знаменитым фотографом из Барселоны Хави Гордо. Он запечатлел Деву в непривычном для модной индустрии ракурсе. Верхняя часть туловища выглядела чуть больше нижней, поэтому акцент был на лице девушки, а не на ее голых ногах. Благодаря этому образ модели не выглядел пошло.

Дева получила массу положительных отзывов за эту работу для глянца. Многие отметили, что девушка скоро обойдет по популярности звезд фэшен-индустрии. «Красивая и нежная», «Мы скоро забудем, что есть другие модели, глядя на тебя», «Как необычно снято, очень круто выглядишь!», «Прекрасно, когда из молодой девушки не делают сексуальный объект. Ты тут очень милая, хоть и без штанов!» — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

«Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.