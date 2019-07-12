Голливудский сводник: Клуни устроил Питту и Энистон романтическое свидание



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Джордж Клуни

Актер снял для своих друзей виллу

Джордж Клуни счастлив в браке со своей супругой Амаль. А коль его брак иначе, как удачным, не назовешь, то нет ничего удивительного, что актер хочет видеть такими же довольными и своих друзей.

Спустя 14 лет после развода артистов, Клуни заделался сводником, чтобы воссоединить бывших супругов. В минувший уик-энд он тайно снял виллу в Риме, куда приехал с Амаль и пригласил туда Джен и Брэда.

«Джордж хочет видеть одного из своих друзей – Брэда Питта – снова счастливым. А для этого нужно лишь одно: Дженнифер Энистон», – утверждает источник.

Питт и Энистон остановились в частном особняке в столице Италии. Джордж все организовал, сказав в агентстве, что арендует виллу для своих родителей, чтобы избежать любопытных глаз.

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