Гвинет Пэлтроу предъявила встречный иск доктору, с которым они столкнулись в горах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гвинет Пэлтроу

Мужчина требует от актрисы более $3 млн, в то время как ей хватит 1 доллара.

Гвинет Пэлтроу обвинили в инциденте, который произошtл на горнолыжном курорте в 2016 году. Врач-окулист Терри Сандерсон подал в суд на актрису за то, что она потеряла контроль, когда каталась на лыжах, и врезалась в него. Мужчина получил травмы, но, по его словам, актриса не вызвала ему скорую помощь.

Актриса выдвинула против доктора встречное обвинение. Она заявила, что это Сандерсон врезался в неt, а не наоборот. По словам адвоката Пэлтроу, актриса ехала по склону медленно вслед за детьми, и доктор налетел на нее. У актрисы болела спина, и она не хотела кататься оставшийся день. Также адвокат сообщил, что на место происшествия пришел сотрудник горнолыжного курорта, чтобы проверить, все ли в порядке, передает портал Рage six.

Сандерсон утверждал, что из-за столкновения с актрисой он получил черепно-мозговую травму и сломал несколько ребер. За лечение и моральный ущерб доктор просит более $3 млн. Адвокат Пэлтроу считает, что доктор Сандерсон после столкновения вел себя как здоровый для своего возраста человек. Кроме того, окулист начал слепнуть задолго до инцидента. В случае победы в суде Гвинет Пэлтроу достанется 1 доллар в качестве символической компенсации.

Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.



