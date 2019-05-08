HBO прокомментировал киноляп с кофе в новой серии «Игры престолов»



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Создатели извинились за допущенную оплошность

Забавный киноляп в последней серии «Игры престолов», в одной из сцен которой появился стакан с кофе из Starbucks наделал много шуму в сети. Все уже успели вдоволь насмеяться и покритиковать создателей телесаги.

Впрочем, отмалчиваться HBO не стал - его представители прокомментировали киноляп и признали, что допустили ошибку. Но сделали они это с юмором.

«Латте, появившееся в эпизоде, было ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай», - заявили они.

Еще один комментарий принадлежит продюсеру сериала Берни Колфилд, которая пошутила, что Вестерос стал первым местом, где появилась знаменитая кофейня.

«Если это худшее, что зрители смогли найти в сериале, значит, мы в отличной форме», - заключила она

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