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    Жизнь

    HBO прокомментировал киноляп с кофе в новой серии «Игры престолов»

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    HBO прокомментировал киноляп с кофе в новой серии «Игры престолов»

    Создатели извинились за допущенную оплошность

    Забавный киноляп в последней серии «Игры престолов», в одной из сцен которой появился стакан с кофе из Starbucks наделал много шуму в сети. Все уже успели вдоволь насмеяться и покритиковать создателей телесаги.  

    Впрочем, отмалчиваться HBO не стал - его представители прокомментировали киноляп и признали, что допустили ошибку. Но сделали они это с юмором.

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    HBO прокомментировал киноляп с кофе в новой серии «Игры престолов»
    HBO прокомментировал киноляп с кофе в новой серии «Игры престолов»

    «Латте, появившееся в эпизоде, было ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай», - заявили они.

    Еще один комментарий принадлежит продюсеру сериала Берни Колфилд, которая пошутила, что Вестерос стал первым местом, где появилась знаменитая кофейня.

    «Если это худшее, что зрители смогли найти в сериале, значит, мы в отличной форме», - заключила она

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    Игра престолов
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