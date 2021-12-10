Олю Цибульскую в откровенном наряде обвинили в отсутствии вкуса

Откровенный наряд раскритиковали в сети

Популярная украинская певица Ольга Цибульская в своем Инстаграме опубликовала два фото, на которых позирует в бежевой блузе с декольте и корсетом, а также в бежевых прозрачных облегающих брюках с рюшами по бокам. В сети раскритиковали наряд певицы.

«Оцени лук от одного до 10», – подписала она публикацию.

Фото 35-летней Цибульской собрали больше 12 тыс. лайков и почти 600 комментариев, в которых подписчики подчеркнули, что этот образ ей не подходит.

«Оценка: снимите это немедленно», «Ужас ужасный», «Женщина, у которой нет вкуса», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее бывшая жена Дзидзьо прокомментировала отношение артиста с Олей Цибульской.

Украинская певица Славия в программе «Светская жизнь» заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа.

«Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?» – спросила ведущая программы Катя Осадчая.