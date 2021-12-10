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    Олю Цибульскую в откровенном наряде обвинили в отсутствии вкуса

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    Популярная украинская певица Ольга Цибульская - Олю Цибульскую в откровенном наряде обвинили в отсутствии вкуса
    Популярная украинская певица Ольга Цибульская
    instagram.com/cybulskaya/

    Откровенный наряд раскритиковали в сети

    Популярная украинская певица Ольга Цибульская в своем Инстаграме опубликовала два фото, на которых позирует в бежевой блузе с декольте и корсетом, а также в бежевых прозрачных облегающих брюках с рюшами по бокам. В сети раскритиковали наряд певицы.

    «Оцени лук от одного до 10», – подписала она публикацию.

    Фото 35-летней Цибульской собрали больше 12 тыс. лайков и почти 600 комментариев, в которых подписчики подчеркнули, что этот образ ей не подходит.

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    Олю Цибульскую в откровенном наряде обвинили в отсутствии вкуса
    Олю Цибульскую в откровенном наряде обвинили в отсутствии вкуса
    instagram.com/cybulskaya/

    «Оценка: снимите это немедленно», «Ужас ужасный», «Женщина, у которой нет вкуса», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее бывшая жена Дзидзьо прокомментировала отношение артиста с Олей Цибульской.

    Украинская певица Славия в программе «Светская жизнь» заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа.

    «Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?» – спросила ведущая программы Катя Осадчая.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Олю Цибульскую в откровенном наряде обвинили в отсутствии вкуса