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    Жизнь

    Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире и выдал личные секреты

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    Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире и выдал личные секреты

    Также бизнесмен признался, что он инопланетянин

    Один из самых успешных и загадочных бизнесменов-визионеров Илон Маск побывал в гостях в комика Джо Рогана. Во время эфира Роган предложил Маску выкурить марихуану, тот не противился. Смотрите, что было дальше:

    Joe Rogan Experience #1169 - Elon Musk
    Автор: Joe Rogan

    Кроме всего прочего, расслабленные Маск и Роган поговорили о социальных сетях и порассуждали об устройстве вселенной. Вот основные реплики Илона Маска:

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    О социальных сетях

    Люди пользуются соцсетями, потому что там у них есть возможность заполучить лучшую жизнь, чем у них есть на самом деле. Instagram даёт людям возможность быть собственными PR-менеджерами, а также любовь незнакомцев. Увлечение соцсетями приведет к тому, что симуляция, которую мы создаем внутри них, захватит нас.

    Об устройстве вселенной

    Переход к жизни внутри симуляции может привести к окончанию жизни цивилизации. Вселенная, которую мы знаем, умрет. Впрочем, думаю, есть большая вероятность того, что мы уже живем внутри огромной симуляции. Есть множество симуляций, и мы называем одну из них реальностью.

    Если мы в симуляции, то в реальности все должно быть очень скучно, поскольку симуляцию сделали для того, чтобы в нее убежать.

    И если допустить, что мы уже находимся внутри симуляции и создадим новую — получится, что мы создаем симуляцию внутри симуляции. Ты можешь быть внутри компьютерной симуляции, хотя думаешь, что ты в студии в Лос-Анджелесе.

    Tesla — самая веселая вещь, которую вы можете купить. Она сделана для того, чтобы вам было весело. В ней уже есть музыка, машина может танцевать, а скоро внутри будет возможность играть в видеоигры. Также мы снабдим автомобиль голосом, который разбудит человека, если он заснет в пути. Все это работает на основе системы наблюдения за человеком внутри автомобиля.

    О сверхзвуковом самолете с вертикальной посадкой

    Мои друзья знают, что я проектировал электросамолёт, который садится и взлетает вертикально. У меня есть наработки. Но в создании такого самолета сейчас нет необходимости, как в создании, например, электромобиля или системы солнечных батарей. Это слишком далекое будущее.

    Ранее сообщалось, что курящего Маска увековечили в граффити

     

     

    Джерело: VC.ru

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