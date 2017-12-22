Маск відправить на Марс свою автівку Tesla (фото)
- Сьогодні, 15:04
-
Розсилка
Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у Instagram фото власного електромобіля Tesla, який планують відправити на Марс. Маск похвалився своїми планами в Twitter.
«Червоне авто для Червоної планети», - написав він.
Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті Falcon Heavy у січні 2018 року.
A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit.
Раніше засновник SpaceX поділився побоюваннями, що перший запуск цієї ракети може виявитися невдалим.
Передбачається, що ракета-носій здатна доставити 63 тонни вантажу в навколоземну орбіту і майже 17 тонн на Марс.
Нагадаємо, приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілона Маском, в суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту.
Джерело: Укрінформ