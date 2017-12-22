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    Маск відправить на Марс свою автівку Tesla (фото)

    Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті
    Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у Instagram фото власного електромобіля Tesla, який планують відправити на Марс. Маск похвалився своїми планами в Twitter. «Червоне авто для Червоної планети», - написав він. Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті Falcon Heavy у січні 2018 року. A Red Car
    • Сьогодні, 15:04
    • Розсилка

    Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті

    Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у Instagram фото власного електромобіля Tesla, який планують відправити на Марс. Маск похвалився своїми планами в Twitter.

    «Червоне авто для Червоної планети», - написав він.

    Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті Falcon Heavy у січні 2018 року.

    Раніше засновник SpaceX поділився побоюваннями, що перший запуск цієї ракети може виявитися невдалим.

    Передбачається, що ракета-носій здатна доставити 63 тонни вантажу в навколоземну орбіту і майже 17 тонн на Марс.

    Нагадаємо, приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілона Маском, в суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту.

    Джерело: Укрінформ

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