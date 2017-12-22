Маск відправить на Марс свою автівку Tesla (фото)

Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у Instagram фото власного електромобіля Tesla, який планують відправити на Марс. Маск похвалився своїми планами в Twitter. «Червоне авто для Червоної планети», - написав він. Маск хоче відправити свою Tesla Roadster на надважкій ракеті Falcon Heavy у січні 2018 року. A Red Car