Tesla перестане платити Ілону Маску зарплату

Компанія планує платити Маску транші в розмірі одного відсотка від акцій Tesla

Рада директорів автовиробника Tesla хоче позбавити засновника і генерального директора компанії Ілона Маска гарантованої заробітної плати. Про це повідомляється на сайті компанії. Компанія запропонувала у найближчі десять років платити Маску транші в розмірі одного відсотка від акцій Tesla. Всього таких виплат 12, кожна з них прив'язана до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія планує платити Маску транші в розмірі одного відсотка від акцій Tesla

Рада директорів автовиробника Tesla хоче позбавити засновника і генерального директора компанії Ілона Маска гарантованої заробітної плати. Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія запропонувала у найближчі десять років платити Маску транші в розмірі одного відсотка від акцій Tesla. Всього таких виплат 12, кожна з них прив'язана до капіталізації і операційних показників, яких компанія повинна досягти під керівництвом Маска.

Таким чином, керівник компанії має довести ринкову вартість виробника електрокарів до 650 мільярдів доларів.

За цей план мають проголосувати акціонери Tesla, але Маск голосувати не буде.

Нагадаємо, що Ілон Маск опублікував у Instagram фото власного електромобіля Tesla, який планують відправити на Марс.