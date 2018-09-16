Опубликованы фото улиц Рио, на которых жизнь бьет ключом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марсело Арголо

Жизнерадостный Рио-де-Жанейро, снимки которого можно ощутить на вкус

Марсело Арголо в своих снимках хочет показать Рио-де-Жанейро таким, каким его еще не изображал ни один бразильский фотограф.

Его кадры, складываясь в единое повествование, составляют повседневную историю города. Марсело Арголо родился в 1969 году в Рио-де-Жанейро. В 20 лет переехал в Калифорнию, изучал фотографию в Сити-колледже в Сан-Франциско, где начал снимать на городских улицах. Тогда у него и открылись глаза на чудеса, которые могут появляться во время прогулок по городу. Однако Марсело потребовалось ещё несколько лет, чтобы понять, что его жизнь обретает больший смысл, когда он фотографирует.

Наибольший интерес у Арголо вызывает уличная и документальная съёмка. Он пишет: «Рио-де-Жанейро, который я хочу запечатлеть, складывается из будничных дел, наполняющих общественные пространства. Это обычные граждане, которые активно наполняют город, образуя нескончаемый поток в городском ландшафте.

Город подобен «реке шагов и голосов», как писал поэт Марио Кинтана в своем стихотворении «Улица»... Думаю, люди своими шагами и голосами рассказывают историю города, которому принадлежат. Еще я добавляю цвет, элемент, который я воспринимаю как неотделимую составляющую бодрости, присутствующей в повседневной жизни Рио».

Марсело Арголо ездил городами Европы и Соединенных Штатов, побывал Индии и в Таиланде. Но родной Рио-де-Жанейро остаётся главной темой в его работах. Свои фотографии Арголо публикует на личном сайте, в Instagram и Flickr.

Джерело: telegraf.com.ua