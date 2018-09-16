Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети



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Звери становятся участниками свадебных церемоний

Пара решила пожениться в зоопарке Миннесоты и в итоге получила действительно впечатляющие свадебные фотографии

Одна пара решила пожениться в зоопарке Миннесоты. А когда они получили свадебные фотографии, то их ожидал сюрприз — на снимках запечатлен медведь гризли, который внимательно наблюдает за новобрачными. И выражение его морды крайне красноречиво.

Сначала хищник как будто не особо впечатлён происходящим, потом на медвежьей морде появляется удивление, а когда пара начинает целоваться, медведь, кажется, поджимает губы с выражением крайней грусти или неодобрения.

«Нам очень повезло сфотографироваться с одним из местных жителей; животные обычно ходят на время приема пищи, когда нам разрешают бродить до церемонии. Этот медведь-гризли был единственным, который дал нам его «благословения», - рассказал жених.

«Когда ты одинок, и тут в твою жизнь нахально врывается счастливая парочка и начинает демонстрировать тебе, как здорово любить и быть любимым», — так комментируют интернет-пользователи снимки молодожёнов и гризли.

«Это 13 578-я свадьба на глазах этого мишки. Он совершенно не впечатлён», — считают другие.

К слову, звери часто становятся участниками свадебных церемоний, иногда затмевая даже молодожёнов. Собрали для вас несколько забавных фотографий на эту тему.

Возможно, это начнет новую тенденцию свадебного зоопарка? Жених понимает заботу людей о том, как работают некоторые зоопарки, и дал понять, что зоопарк Миннесоты удовлетворяет опасения по поводу благополучия животных на месте проведения.

Джерело: boredpanda.com