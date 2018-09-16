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    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети

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    Звери становятся участниками свадебных церемоний - Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Звери становятся участниками свадебных церемоний

    Пара решила пожениться в зоопарке Миннесоты и в итоге получила действительно впечатляющие свадебные фотографии

    Одна пара решила пожениться в зоопарке Миннесоты. А когда они получили свадебные фотографии, то их ожидал сюрприз — на снимках запечатлен медведь гризли, который внимательно наблюдает за новобрачными. И выражение его морды крайне красноречиво.

    Сначала хищник как будто не особо впечатлён происходящим, потом на медвежьей морде появляется удивление, а когда пара начинает целоваться, медведь, кажется, поджимает губы с выражением крайней грусти или неодобрения.

    «Нам очень повезло сфотографироваться с одним из местных жителей; животные обычно ходят на время приема пищи, когда нам разрешают бродить до церемонии. Этот медведь-гризли был единственным, который дал нам его «благословения», - рассказал жених.

    «Когда ты одинок, и тут в твою жизнь нахально врывается счастливая парочка и начинает демонстрировать тебе, как здорово любить и быть любимым», — так комментируют интернет-пользователи снимки молодожёнов и гризли.

    «Это 13 578-я свадьба на глазах этого мишки. Он совершенно не впечатлён», — считают другие.

    К слову, звери часто становятся участниками свадебных церемоний, иногда затмевая даже молодожёнов. Собрали для вас несколько забавных фотографий на эту тему.

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    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети
    Реакция медведя на поцелуй новобрачных развеселила пользователей сети

    Возможно, это начнет новую тенденцию свадебного зоопарка? Жених понимает заботу людей о том, как работают некоторые зоопарки, и дал понять, что зоопарк Миннесоты удовлетворяет опасения по поводу благополучия животных на месте проведения.

    Джерело: boredpanda.com

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