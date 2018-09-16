В пустыне Южной Африке зацвело ромашковое поле



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Томми Тренчард

Каждой весной обширные участки засушливых земель вдоль западного побережья Южной Африки покрываются дикими цветами

С конца июля и до конца сентября в Южной Африке начинается цветочный сезон, и обширные участки засушливых земель вдоль западного побережья Южной Африки покрываются калейдоскопическим ковром из диких цветов.

Жаркая безликая пустыня превращается в яркий взрыв цвета. Хотя такие цветы встречаются и в других пустынях, но только эта славится таким разнообразием и буйством красок. Как правило, цветение длится всего несколько недель — с конца июля и до конца сентября.

Растения - однолетники, и с первыми горячими ветрами цветы завянут, а семена пролежат в земле до следующего сезона дождей.

Мировую огласку необычное явления получило благодаря фотографу Томми Тренчард, который случайно наткнулся на цветы, когда отдыхал со своей женой в долине Biedouw в Южной Африке.

Его очень захватило это сюрреалистичное зрелище, и он выложил свои фото цветочной пустыни в интернет, так прокомментировав их: «И недолговечный, эфемерный характер этого естественного явления делает его еще более особенным. Люди склонны думать о Южной Африке как о месте для просмотра диких животных, но ее дикие цветочные расцветы конкурируют со всем, что вы можете увидеть на типичном сафари.»

Джерело: obozrevatel.com