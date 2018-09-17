Волшебные фотографии, снятые внутри виолончели и других музыкальных инструментов
-
Розсилка
«Виолончель, душа моей души», – трогательно писала Марина Цветаева в «Приключении»
Лучше и не сказать. Этот музыкальный инструмент и звучит великолепно, и выглядит величественно. Даже слово «виолончель» отличается изяществом. Если раньше мы могли оценить лишь внешнюю утончённость и звучание инструмента, то теперь есть возможность изумиться его внутреннему пространству.
Румынский художник-сюрреалист и фотограф Эдриан Борда (Adrian Borda) создал серию снимков внутри старинной виолончели, вдохновившись рекламными изображениями Берлинского филармонического оркестра, которые можно найти на Behance. Борда не знал, как их создавали, но, начав экспериментировать, добился прекрасных результатов. Не ограничившись виолончелью, он снимал внутри гитары, контрабаса, саксофона и других инструментов.
Читайте также:
Джерело: cameralabs.org