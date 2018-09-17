Волшебные фотографии, снятые внутри виолончели и других музыкальных инструментов

«Виолончель, душа моей души», – трогательно писала Марина Цветаева в «Приключении»

Лучше и не сказать. Этот музыкальный инструмент и звучит великолепно, и выглядит величественно. Даже слово «виолончель» отличается изяществом. Если раньше мы могли оценить лишь внешнюю утончённость и звучание инструмента, то теперь есть возможность изумиться его внутреннему пространству.