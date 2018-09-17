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    Фото

    Волшебные фотографии, снятые внутри виолончели и других музыкальных инструментов

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    «Снимать внутри старой виолончели – для меня это был настоящий вызов, а вдохновился я фотографиями Берлинского филармонического оркестра», – написал автор снимков в своём Instagram.
    Внутри скрипки III. Время бесконечно и одиноко...
    Внутри старой гитары.
    Волшебные фотографии, снятые внутри виолончели и других музыкальных инструментов
    Внутри скрипки. На этот раз с объективом рыбий глаз.
    Внутри старой французской виолончели времён Наполеона.
    Та же старинная французская виолончель времён Наполеона.
    А эту фотографию Борда сделал внутри саксофона.
    • Розсилка

    «Виолончель, душа моей души», – трогательно писала Марина Цветаева в «Приключении»

     Лучше и не сказать. Этот музыкальный инструмент и звучит великолепно, и выглядит величественно. Даже слово «виолончель» отличается изяществом. Если раньше мы могли оценить лишь внешнюю утончённость и звучание инструмента, то теперь есть возможность изумиться его внутреннему пространству.

    Румынский художник-сюрреалист и фотограф Эдриан Борда (Adrian Borda) создал серию снимков внутри старинной виолончели, вдохновившись рекламными изображениями Берлинского филармонического оркестра, которые можно найти на Behance. Борда не знал, как их создавали, но, начав экспериментировать, добился прекрасных результатов. Не ограничившись виолончелью, он снимал внутри гитары, контрабаса, саксофона и других инструментов.

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    Джерело: cameralabs.org

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