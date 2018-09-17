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    Идеальная семья: Дэвид Бекхэм с детьми поддержали Викторию на ее показе

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    Идеальная семья: Дэвид Бекхэм с детьми поддержали Викторию на ее показе

    Звездная дизайнер впервые представила новую коллекцию у себя на родине

    В честь юбилея, Виктория решила изменить традиции и представила одежду своего бренда не в Нью-Йорке на Fashion Week как прежде, а в Британии, у себя на родине. Фанаты моды и Виктории Бекхэм могли следить за показом на огромном экране в центре города – на Площади Пикадили

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    Коллекцию открыла легендарная британская модель Стелла Теннант в белоснежном костюме. Также дизайнер продемонстрировала легкие платья и показала несколько новых способов, как их носить. Один из самых интересных – с расширенными к низу брюками.

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    Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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    #VBSS19 #VBSince08

    Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    Показала Виктория и несколько вечерних вариантов. Она отметила, что для нее важно, чтобы ее клиенты могли выбрать одежду как для повседневных, так и для особенных случаев.

    Ценителям стиля Бекхэм, дизайнер предложила одежду облегающего и свободного кроя. Также нова коллекция продемонстрировала волнистые линии, смешение женского и мужского кроя, принты и яркие акценты. 

    Виктория призналась, что очень нервничала. И, похоже. зря. Но у нее была прекрасная поддержка! В первом ряду за нее держали кулачки ее муж и их четверо детей.

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    Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    Позже в своем Instagram Дэвид Бекхэм написал: 

    «Горды за маму. 10 лет – прекрасный повод для празднования в Лондоне. Мы гордимся тобой».

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    Джерело: ТСН

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    модель традиции семья
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