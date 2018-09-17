Идеальная семья: Дэвид Бекхэм с детьми поддержали Викторию на ее показе
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Звездная дизайнер впервые представила новую коллекцию у себя на родине
В честь юбилея, Виктория решила изменить традиции и представила одежду своего бренда не в Нью-Йорке на Fashion Week как прежде, а в Британии, у себя на родине. Фанаты моды и Виктории Бекхэм могли следить за показом на огромном экране в центре города – на Площади Пикадили
Коллекцию открыла легендарная британская модель Стелла Теннант в белоснежном костюме. Также дизайнер продемонстрировала легкие платья и показала несколько новых способов, как их носить. Один из самых интересных – с расширенными к низу брюками.
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Показала Виктория и несколько вечерних вариантов. Она отметила, что для нее важно, чтобы ее клиенты могли выбрать одежду как для повседневных, так и для особенных случаев.
Ценителям стиля Бекхэм, дизайнер предложила одежду облегающего и свободного кроя. Также нова коллекция продемонстрировала волнистые линии, смешение женского и мужского кроя, принты и яркие акценты.
Виктория призналась, что очень нервничала. И, похоже. зря. Но у нее была прекрасная поддержка! В первом ряду за нее держали кулачки ее муж и их четверо детей.
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Позже в своем Instagram Дэвид Бекхэм написал:
«Горды за маму. 10 лет – прекрасный повод для празднования в Лондоне. Мы гордимся тобой».
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Джерело: ТСН