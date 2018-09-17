Идеальная семья: Дэвид Бекхэм с детьми поддержали Викторию на ее показе



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Звездная дизайнер впервые представила новую коллекцию у себя на родине

В честь юбилея, Виктория решила изменить традиции и представила одежду своего бренда не в Нью-Йорке на Fashion Week как прежде, а в Британии, у себя на родине. Фанаты моды и Виктории Бекхэм могли следить за показом на огромном экране в центре города – на Площади Пикадили

Коллекцию открыла легендарная британская модель Стелла Теннант в белоснежном костюме. Также дизайнер продемонстрировала легкие платья и показала несколько новых способов, как их носить. Один из самых интересных – с расширенными к низу брюками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 5:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 5:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #VBSS19 #VBSince08 Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 5:19 PDT

Показала Виктория и несколько вечерних вариантов. Она отметила, что для нее важно, чтобы ее клиенты могли выбрать одежду как для повседневных, так и для особенных случаев.

Ценителям стиля Бекхэм, дизайнер предложила одежду облегающего и свободного кроя. Также нова коллекция продемонстрировала волнистые линии, смешение женского и мужского кроя, принты и яркие акценты.

Виктория призналась, что очень нервничала. И, похоже. зря. Но у нее была прекрасная поддержка! В первом ряду за нее держали кулачки ее муж и их четверо детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 4:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 2:37 PDT

Позже в своем Instagram Дэвид Бекхэм написал:

«Горды за маму. 10 лет – прекрасный повод для празднования в Лондоне. Мы гордимся тобой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 16 Сен 2018 в 2:13 PDT

Джерело: ТСН