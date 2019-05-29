Виктор Павлик пойдет по стопам Зеленского и Вакарчука



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Виктор Павлик mediananny.com

Украинский артист хочет стать нардепом

Украинским звездам надоело собирать стадионы, мучить связки и надрывать горло на концертах. После победы лидера «Квартал 95» Владимира Зеленского украинские музыканты всерьез задумались о политической карьере. Совсем недавно о своих политических амбициях и планах рассказал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, а сегодня намекнул на участие в выборах в парламент главный «шикыдым» отечественного шоу-бизнеса Виктор Павлик.

По информации LB.ua, украинский артист ведёт переговоры с лидером партии «Стабильность» Василием Журавлевым о походе на парламентские выборы.

«Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию «Стабильность», даже если не пойду на выборы» - сказал Павлик.

Сам Василий Журавлев признался, что на данный момент ведуться переговоры не только с Виктором Павликом, но и с Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.